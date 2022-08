Solasia Pharma K.K. (TOKYO:4597, Hauptsitz: Tokio, Japan, Präsident und CEO: Yoshihiro Arai, im Folgenden "Solasia") gab heute offiziell bekannt, dass das organoarsenische Arzneimittel "DARVIAS Injection 135mg" (SP-02, im Folgenden DARVIAS) heute in Japan für die Behandlung von rezidiviertem oder refraktärem peripheren T-Zell-Lymphom eingeführt wurde. DARVIAS wird von Nippon Kayaku Co., Ltd. (TOKYO:4272, Hauptsitz: Tokio, Japan, Präsident: Atsuhiro Wakumoto) vermarktet werden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220822005304/de/

Contacts:

Solasia Pharma K.K.

Toyokazu Ohata, Öffentlichkeitsarbeit und Anlegerpflege

Tel.: +81 3 5843 8046 (TOKYO)

info@solasia.co.jp