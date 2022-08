Quartalsumsatz von 101,2 Millionen USD ist eine Steigerung um 10,5 im Jahresvergleich

Bruttomarge von 63,1 gegenüber 62,2 im Vorjahr

Vierteljährliche Abrechnungen in Höhe von 101,6 Mio. USD sind gegenüber dem Vorjahr um 5,3 zurückgegangen

2905 aktive Kunden zum 30. Juni 2022 bedeuten eine Steigerung um 9,8 gegenüber dem Vorjahr

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ein weltweit tätiger Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende unabhängige Supportanbieter für Oracle- und SAP-Softwareprodukte und ein Salesforce-Partner, hat heute seine Geschäftsergebnisse für das am 30. Juni 2022 zu Ende gegangene zweite Quartal bekannt gegeben.

"Im zweiten Quartal erbrachten wir viele positive Leistungen in finanziellen und betrieblichen Belangen, darunter starke Erneuerungen und Verlängerungen von Abonnements sowie vermehrte übergreifende Verkäufe unseres erweiterten Lösungsportfolios an bestehende Kunden, und wir hielten die hervorragenden, branchenführenden Bewertungen im Bereich Kundenzufriedenheit mit mehr als 4,9 von 5,0 für Vorgänge und Onboarding aufrecht", erklärte Seth A. Ravin, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Rimini Street. "Wie auch andere Unternehmen sahen wir uns in Bezug auf die globale Makroumgebung und Währungskurse jedoch starkem Gegenwind ausgesetzt, der unser Umsatzwachstum um 1 schmälerte. Wir sind der Meinung, dass die Makroumgebung unserem Geschäft letztlich zugutekommen wird, und gehen dieses Thema sowie andere Gelegenheiten mit Veränderungen an, wozu auch gehört, dass ich die umsatzorientierten Betriebsabläufe weltweit wieder beaufsichtigen werde, um das Wachstum wieder zu beschleunigen."

"Im zweiten Quartal erreichten wir einen Rekordumsatz in Höhe von 101,2 Mio. USD und eine Einbehaltungsquote mit dem Rekordwert von 95 beim Abonnementsumsatz, eine Bruttomarge von mehr als 63 %, einen operativen Cashflow von 15 Mio. USD, ein Rekordbarguthaben zum Quartalsende von mehr als 160 Mio. USD und robuste Zahlen in Bezug auf das Betriebsergebnis, das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis und das bereinigte EBITDA", erklärte Michael L. Perica, Chief Financial Officer von Rimini Street. "Außerdem erhöhten wir während des Quartals unseren Rückkaufplan für Stammaktien von 15 Mio. USD über zwei Jahre auf 50 Mio. USD über vier Jahre und beglichen 5 Mio. USD unseres Langzeitkredits ohne Strafaufschlag für vorzeitige Rückzahlungen."

Finanzkennzahlen für das zweite Quartal 2022

Der Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 101,2 Mio. USD, ein Anstieg um 10,5 gegenüber den 91,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der US-Umsatz belief sich auf 53,9 Mio. USD, ein Anstieg um 8,8 gegenüber den 49,6 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der internationale Umsatz belief sich auf 47,3 Mio. USD, ein Anstieg um 12,5 gegenüber den 42,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der annualisierte wiederkehrende Umsatz belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 396,7 Mio. USD, ein Anstieg um 9,6 gegenüber den 362,1 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Zum 30. Juni 2022 waren 2905 aktive Kunden verzeichnet, somit 9,8 mehr als zum 30. Juni 2021 mit noch 2645 aktiven Kunden.

Die Umsatzeinbehaltungsquote betrug 95 für die letzten 12 Monate bis zum 30. Juni 2022 und 94 für den Vergleichszeitraum bis zum 30. Juni 2021.

Der Abonnementsumsatz von 99,2 Mio. USD, der 98,0 des Gesamtumsatzes für das zweite Quartal 2022 ausmachte, steht im Vergleich mit einem Abonnementsumsatz von 90,5 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres, der 98,8 des Gesamtumsatzes ausmachte.

Die Bruttomarge betrug 63,1 für das zweite Quartal 2022 gegenüber 62,2 im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das Betriebseinkommen betrug 5,7 Mio. USD für das zweite Quartal 2022, verglichen mit 4,6 Mio. USD für den Vergleichszeitraum des Vorjahres.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 11,9 Mio. USD gegenüber 9,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 0,1 Mio. USD, verglichen mit einem Nettogewinn von 6,8 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn belief sich im zweiten Quartal 2022 auf 6,4 Mio. USD gegenüber 8,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Das bereinigte EBITDA für das zweite Quartal 2022 betrug 11,0 Mio. USD gegenüber 9,9 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Der den Stammaktionären zurechenbare unverwässerte und verwässerte Nettogewinn/(-verlust) je Aktie belief sich im zweiten Quartal 2022 auf einen Nettogewinn je Aktie von 0,00 USD bzw. 0,00 USD, verglichen mit einem Nettoverlust je Aktie von 0,06 USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Beim Barguthaben (unter Ausschluss von verfügungsbeschränkten Zahlungsmitteln) war mit 160,2 Mio. USD zum 30. Juni 2022 ein Anstieg um 45 gegenüber den 110,4 Mio. USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres zu verzeichnen.

Die Mitarbeiterzahl zum 30. Juni 2022 betrug 1834, ein Anstieg um 17,9 gegenüber dem Vorjahr.

Eine Überleitung der in dieser Pressemitteilung enthaltenen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen zu den am unmittelbarsten vergleichbaren GAAP-Finanzkennzahlen finden Sie in den Finanztabellen am Ende dieser Pressemitteilung. Eine Erklärung dieser Kennzahlen, warum wir sie für sinnvoll halten und wie sie berechnet werden, finden Sie auch unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen".

Highlights des Unternehmens im zweiten Quartal 2022

Bekanntgabe repräsentativer neuer Kunden, die zu Rimini Street gewechselt haben, oder bestehender Kunden, die ihre Verträge mit dem Unternehmen erweitert haben, darunter: Labeyrie Fine Foods, ein Feinkost- und Delikatessenproduzent aus Frankreich Sajo Systems, eine Konzerngesellschaft der Sajo Group, eines großen Fischereikonzerns in Südkorea, die sich mit IT, Logistik und Vermögenswerten befasst SK Networks, ein südkoreanischer Händler für Haushalts- und Elektrogeräte AllianceCorp Manufacturing, vollstufige Auftragsfertigungslösungen für Präzisionsbauteile in Malaysia Lwart, ein Vorreiter im Bereich der Altölverwertung in Lateinamerika E-LAND Innople, eine IT-Gesellschaft des südkoreanischen Mischkonzerns E-Land Group State Library of Victoria, die älteste Bibliothek in Australien

Abschluss von mehr als 9411 Support-Fällen und Bereitstellung von fast 9813 Steuer-, Rechts- und Regulierungsaktualisierungen für Kunden in 30 Ländern, wobei eine durchschnittliche Kundenzufriedenheitsbewertung für die Bereitstellung des Supports durch das Unternehmen von mehr als 4,9 von 5,0 erreicht wurde (wobei 5,0 für eine ausgezeichnete Bewertung steht).

Anerkennung als einer der UK's Best Workplaces sowie Aufnahme in die Liste der UK's Best Workplaces for Wellbeing durch Great Place to Work.

Präsentation und Teilnahme an fast 30 Veranstaltungen für CIOs und IT-Führungskräfte weltweit.

Die Rimini Street Foundation leistete finanzielle Unterstützung für 25 Wohltätigkeitsorganisationen und spendete 7 Wohltätigkeitsorganisationen in Malaysia, Singapur und den USA 350 Arbeitsstunden. Im Mai feierte die Stiftung die Gewinner des mit 50.000 USD dotierten RMNI-LOVE-Förderprogramms, mit dem 5 bekannte Wohltätigkeitsorganisationen in Las Vegas mit einer Spende von je 10.000 USD unterstützt wurden. Anlässlich des Pride Month im Juni steuerte die Rimini Street Foundation 10.000 USD für OutRight Action International bei, eine global tätige Organisation, die sich für Gleichberechtigung für die LGBTIQ-Gemeinschaft starkmacht.

Geschäftsprognose 2022

Das Unternehmen prognostiziert für das dritte Quartal 2022 einen Umsatz von 100,5 bis 102,5 Mio. USD, und wir halten an einer Umsatzprognose für das Gesamtjahr 2022 von 402 bis 411 Mio. USD fest.

Informationen zu Webcast und Telefonkonferenz

Rimini Street organisiert eine Telefonkonferenz und einen Webcast zur Besprechung der Ergebnisse des zweiten Quartals 2022 sowie für ausgewählte Kommentare zum bisherigen Verlauf des dritten Quartals 2022. Die Veranstaltung findet statt um 17:00 Uhr Eastern Time (14:00 Uhr Pazifische Zeitzone) am 3. August 2022. Eine Live-Übertragung der Veranstaltung wird auf der Website von Rimini Street für Anlegerpflege unter https://investors.riministreet.com verfügbar sein. Teilnehmer können sich in den USA und Kanada unter der Telefonnummer (888) 999 2501 einwählen. Eine Aufzeichnung des Webcasts wird nach der Veranstaltung ein Jahr lang zur Verfügung stehen.

Verwendung von nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen durch das Unternehmen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte "nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen". Nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen basieren nicht auf einem umfassenden Satz von Rechnungslegungsvorschriften oder -grundsätzen. Diese nicht GAAP-konformen Informationen ergänzen die Angaben und sollen kein Maß für die Leistung in Übereinstimmung mit den Angaben darstellen, die nach den US-amerikanischen Rechnungslegungsgrundsätzen oder nach GAAP erforderlich sind. Die nicht GAAP-konformen Kennzahlen sollten als Ergänzung zu anderen Finanzkennzahlen angesehen werden, die in Übereinstimmung mit GAAP erstellt werden, und dürfen keinesfalls als Ersatz dafür oder als jenen überlegen erachtet werden. Eine Überleitung der GAAP-konformen auf die nicht GAAP-konformen Ergebnisse ist in den Finanztabellen dieser Pressemitteilung enthalten. Unter der Überschrift "Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen" finden Sie eine Beschreibung und Erklärung unserer nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen.

Über Rimini Street, Inc.

Rimini Street, Inc. (Nasdaq: RMNI), ist ein internationaler Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Enterprise-Software, der führende Drittanbieter von Supportleistungen für Oracle- und SAP-Softwareprodukte sowie Salesforce-Partner. Das Unternehmen bietet ein äußerst reaktionsschnelles, vollstufiges Premium-Applikationsmanagement und Supportdienste, mit denen Lizenznehmer von Unternehmenssoftware bedeutende Kosten einsparen, Ressourcen für Innovationen freisetzen und bessere Geschäftsergebnisse erreichen können. Über 4800 Fortune-500- und Fortune-Global-100-Unternehmen, mittelständische Unternehmen sowie öffentliche Einrichtungen und andere Organisationen aus vielen verschiedenen Branchen vertrauen heute auf Rimini Street als ihren bewährten Anbieter von Produkten und Serviceleistungen für Unternehmenssoftware. Wenn Sie mehr erfahren wollen, gehen Sie bitte auf http://www.riministreet.com, folgen Sie @riministreet auf Twitter und besuchen Sie Rimini Street auf Facebook und LinkedIn. (IR-RMNI)

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bei bestimmten Aussagen in dieser Mitteilung handelt es sich nicht um historische Tatsachen, sondern um zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. Zukunftsgerichtete Aussagen werden im Allgemeinen begleitet von Wörtern wie "möglicherweise", "sollte", "würde", "planen", "beabsichtigen", "annehmen", "glauben", "schätzen", "vorhersagen", "potenziell", "scheinen", "anstreben", "weiterhin", "zukünftig", "werden", "erwarten", "Prognose" oder anderen ähnlichen Wörtern, Wendungen oder Ausdrücken. Diese zukunftsgerichteten Aussagen enthalten unter anderem Aussagen bezüglich unserer Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ereignisse, zukünftiger Chancen, unserer globalen Expansion und anderer Wachstumsinitiativen sowie unserer Investitionen in diese Initiativen. Diese Aussagen basieren auf verschiedenen Annahmen sowie auf den aktuellen Erwartungen der Geschäftsführung. Bei diesen Aussagen handelt es sich weder um Vorhersagen tatsächlicher Ergebnisse noch um historische Tatsachen. Diese Aussagen unterliegen einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten hinsichtlich der Geschäfte von Rimini Street, und die tatsächlichen Ergebnisse können wesentlich davon abweichen. Zu diesen Risiken und Ungewissheiten gehören unter anderem der Umfang und der Zeitpunkt etwaiger Rückkäufe im Rahmen unseres Aktienrückkaufprogramms und unsere Möglichkeiten, den Wert für die Aktionäre mithilfe dieses Programms zu steigern; die Auswirkungen der laufenden Verpflichtungen im Rahmen unserer Kreditfazilität zur Bedienung der Schulden sowie der finanziellen und operativen Verpflichtungen in Bezug auf unser Geschäft und das damit verbundene Zinsrisiko, einschließlich der Ungewissheit, die sich aus der Abschaffung des LIBOR und dem Übergang zu anderen Benchmarks für Zinssätze ergibt; die Dauer und die ökonomischen, operativen und finanziellen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie auf unsere Geschäftstätigkeit sowie die Maßnahmen, die von Regierungsbehörden, Kunden oder anderen als Reaktion auf das Andauern der Pandemie ergriffen werden; Veränderungen im geschäftlichen Umfeld, in dem Rimini Street tätig ist, einschließlich der Auswirkungen eines Konjunkturabschwungs mit Inflation und steigenden Zinssätzen, sowie allgemeine finanzielle, wirtschaftliche, aufsichtsrechtliche und politische Bedingungen, die sich auf die Branchen auswirken, in denen Rimini Street sowie unsere Kunden tätig sind; die Entwicklungen auf dem Markt für Management- und Supportleistungen für Unternehmenssoftware mit Auswirkungen auf unsere bestehenden und potenziellen Kunden sowie unsere Fähigkeit zur Gewinnung und Bindung von Kunden und zur Erweiterung unseres Kundenstamms; Katastrophenereignisse, die unser Geschäft oder das unserer bestehenden und potenziellen Kunden beeinträchtigen, einschließlich Terrorismus und geopolitischer Handlungen in einer spezifischen internationalen Region; nachteilige Auswirkungen und Kosten im Zusammenhang mit anhängigen oder neuen Rechtsstreitigkeiten; unser Bedarf und unsere Fähigkeit, zusätzliches Eigenkapital oder Fremdkapital zu vorteilhaften Bedingungen zu beschaffen, und unsere Fähigkeit, Cashflows aus dem operativen Geschäft zu generieren, um verstärkte Investitionen in unsere Wachstumsinitiativen zu finanzieren; die ausreichende Verfügbarkeit unserer liquiden Mittel, um unsere Liquiditätsanforderungen zu erfüllen, einschließlich unserer Kreditfazilität; unsere Fähigkeit, ein effektives internes Kontrollsystem für das Finanzberichtswesen aufrechtzuerhalten, und unsere Fähigkeit, identifizierte erhebliche Schwachpunkte in unseren internen Kontrollen zu beheben; Änderungen von Gesetzen und Bestimmungen, einschließlich Änderungen von Steuergesetzen oder ungünstige Auswirkungen von Steuerpositionen, die wir eingehen, oder ein Versäumnis unsererseits, angemessene Rückstellungen für steuerrelevante Ereignisse zu bilden; Produkt- und Preisaktivitäten von Wettbewerbern; die Herausforderung, Wachstum profitabel zu gestalten; die Kundenakzeptanz unserer Produkte und Dienstleistungen, einschließlich unserer Angebote für Application Management Services (AMS), sowie anderer Produkte und Dienstleistungen, deren Einführung wir in Zukunft erwarten; der Verlust eines oder mehrerer Mitglieder des Managementteams von Rimini Street; unsere Fähigkeit, qualifiziertes Personal zu gewinnen und zu halten; die Ungewissheit hinsichtlich des langfristigen Wertes der Aktien von Rimini Street; die Auswirkungen saisonaler Trends auf unsere Geschäftsergebnisse, einschließlich der Zyklen der Vertragserneuerung für Software-Support und Managed Services von Anbietern; unsere Fähigkeit, den unbefugten Zugriff auf unsere Informatiksysteme und andere Cybersicherheitsbedrohungen zu verhindern, die vertraulichen Daten unserer Mitarbeiter und Kunden zu schützen und die Vorschriften bezüglich Datenschutz und Datensicherheit einzuhalten; sowie die unter den Überschriften "Risk Factors" (Risikofaktoren) und "Cautionary Note About Forward-Looking Statements" (Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen) erläuterten Punkte im Quartalsbericht von Rimini Street auf Formblatt 10-Q, der am 3. August 2022 eingereicht wurde, und in der jeweils aktualisierten Fassung in den künftigen Jahresberichten von Rimini Street auf Formblatt 10-K, den Quartalsberichten auf Formblatt 10-Q, den aktuellen Berichten auf Formblatt 8-K und anderen von Rimini Street bei der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) eingereichten Unterlagen. Weiterhin kommen in den zukunftsgerichteten Aussagen die Erwartungen, Pläne oder Prognosen von Rimini Street hinsichtlich zukünftiger Ereignisse und Ansichten zum Datum dieser Mitteilung zum Ausdruck. Rimini Street geht davon aus, dass nachfolgende Ereignisse und Entwicklungen zu einer Veränderung der Einschätzungen von Rimini Street führen werden. Während sich Rimini Street das Recht vorbehält, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu einem späteren Zeitpunkt zu aktualisieren, lehnt Rimini Street diesbezügliche Verpflichtungen ausdrücklich ab, sofern sie nicht gesetzlich vorgeschrieben sind. Es wird darauf hingewiesen, dass diese zukunftsgerichteten Aussagen in Bezug auf die Einschätzungen von Rimini Street nach dem Datum dieser Mitteilung nicht als verbindlich angesehen werden dürfen.

2022 Rimini Street, Inc. Alle Rechte vorbehalten. "Rimini Street" ist eine in den USA und anderen Ländern gesetzlich geschützte Marke von Rimini Street, Inc., und Rimini Street, das Rimini-Street-Logo und Kombinationen davon sowie weitere mit TM gekennzeichnete Marken sind Marken von Rimini Street, Inc. Alle sonstigen Marken bleiben Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber, und sofern nichts anderes angegeben ist, erhebt Rimini Street keine Ansprüche auf eine Zugehörigkeit zu, Billigung von oder Verbindung mit derartigen Markeninhabern oder anderen in dieser Mitteilung genannten Unternehmen.

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Zusammenfassung der Konzernbilanz

(in Tausend, außer bei Angaben je Aktie) AKTIVA 30. Juni

2022 31. Dezember

2021 Umlaufvermögen: Liquide Mittel und Bargegenwerte 160.217 119.571 Verfügungsbeschränkte Zahlungsmittel 419 419 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen, abzüglich Wertberichtigungen von 747 USD bzw. 576 USD 87.601 135.447 Aufgeschobene Vertragskosten, langfristig 16.282 14.985 Rechnungsabgrenzungsposten und Sonstiges 16.772 16.340 Summe Umlaufvermögen 281.291 286.762 Langfristiges Vermögen: Sachanlagen, abzüglich kumulierter Abschreibungen in Höhe von 14.270 USD bzw. 13.278 USD 4.922 4.435 Betriebsleasing-Vermögenswerte mit Nutzungsrecht 11.469 12.722 Latente Vertragskosten, langfristig 23.427 21.524 Einlagen und Sonstiges 1.737 1.786 Latente Ertragsteuern, netto 63.367 64.033 Summe Aktiva 386.213 391.262 VERBINDLICHKEITEN, RÜCKZAHLBARE VORZUGSAKTIEN UND AKTIONÄRSDEFIZIT Kurzfristige Verbindlichkeiten: Kurzfristige Fälligkeiten der langfristigen Verbindlichkeiten 3.664 3.664 Verbindlichkeiten 5.809 5.708 Abgegrenzte Vergütungen, Leistungen und Provisionen 38.159 36.558 Sonstige Rückstellungen 23.921 26.124 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, kurzfristig 4.156 4.227 Passive Rechnungsabgrenzungsposten, aktueller Anteil 255.376 253.221 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 331.085 329.502 Langfristige Verbindlichkeiten: Langfristige Verbindlichkeiten, ohne Berücksichtigung der kurzfristigen Fälligkeiten 72.888 79.655 Aufgeschobene Einnahmen, langfristig 45.011 47.047 Betriebsleasing-Verbindlichkeiten, langfristig 10.860 12.511 Sonstige langfristige Verbindlichkeiten 2.856 2.933 Summe Verbindlichkeiten 462.700 471.648 Aktionärsdefizit: Vorzugsaktie, Nennwert 0,0001 USD. 99.820 Aktien genehmigt (ausschließlich 180 Vorzugsaktien der Serie A), keine

andere Serie wurde benannt Stammaktie, Nennwert 0,0001 USD. 1.000.000 Aktien genehmigt, 87.529 bzw. 87.107 ausgegebene und im Umlauf

befindliche Aktien 9 9 Kapitalrücklage 152.147 149.234 Kumulierter sonstiger Gesamtverlust (4.935 (2.724 Kumuliertes Defizit (222.592 (225.789 Eigene Aktien, zum Rückkaufpreis (1.116 (1.116 Summe Aktionärsdefizit (76.487 (80.386 Summe Verbindlichkeiten und Eigenkapitaldefizit 386.213 391.262

RIMINI STREET, INC.

Ungeprüfte Zusammenfassung der Gewinn- und Verlustrechnung

(in Tausend, außer bei Angaben je Aktie) Dreimonatszeitraum bis zum

30. Juni Sechsmonatszeitraum bis zum

30. Juni 2022 2021 2022 2021 Umsatz 101.200 91.614 199.110 179.509 Umsatzkosten 37.344 34.595 74.551 68.431 Bruttogewinn 63.856 57.019 124.559 111.078 Betriebsaufwendungen: Vertrieb und Marketing 36.205 33.157 67.905 63.540 Gemeinkosten 18.862 16.494 38.813 33.097 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht 393 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse: Honorare und andere Kosten von Rechtsstreitigkeiten 3.193 2.786 6.692 7.549 Versicherungskosten und Versicherungsentschädigungen, netto (92 (481 Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 3.101 2.786 6.211 7.549 Summe Betriebsaufwendungen 58.168 52.437 112.929 104.579 Betriebsergebnis 5.688 4.582 11.630 6.499 Nicht operative Einnahmen und (Ausgaben): Zinsaufwendungen (999 (38 (1.807 (85 Gewinn/(Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten 3.698 (970 Sonstige Einnahmen/(Ausgaben), netto (1.577 (496 (1.368 276 Ergebnis vor Ertragsteuern 3.112 7.746 8.455 5.720 Ertragsteueraufwand (3.002 (939 (5.258 (2.489 Nettogewinn 110 6.807 3.197 3.231 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn/(-verlust) 110 (4.846 3.197 (14.691 Den Stammaktionären zurechenbarer Nettogewinn/(-verlust) je Aktie: Unverwässert (0,06 0,04 (0,18 Verwässert (0,06 0,04 (0,18 Gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Stammaktien: Unverwässert 87.225 85.343 87.175 82.056 Verwässert 89.339 85.343 88.940 82.056

RIMINI STREET, INC.

Abstimmung von GAAP- zu nicht GAAP-konformen Kennzahlen

(In Tausend) Dreimonatszeitraum bis zum

30. Juni Sechsmonatszeitraum bis zum

30. Juni 2022 2021 2022 2021 Überleitung des nicht GAAP-konformen Betriebsergebnisses: Betriebsergebnis 5.688 4.582 11.630 6.499 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 3.101 2.786 6.211 7.549 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 3.159 2.478 6.210 4.711 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht 393 Nicht GAAP-konformes Betriebsergebnis 11.948 9.846 24.051 19.152 Überleitung des nicht GAAP-konformen Nettogewinns: Nettogewinn 110 6.807 3.197 3.231 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 3.101 2.786 6.211 7.549 Gewinn/(Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (3.698 970 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 3.159 2.478 6.210 4.711 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht 393 Nicht GAAP-konformer Nettogewinn 6.370 8.373 15.618 16.854 Überleitung des nicht GAAP-konformen bereinigten EBITDA: Nettogewinn 110 6.807 3.197 3.231 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Zinsaufwendungen 999 38 1.807 85 Ertragsteueraufwand 3.002 939 5.258 2.489 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 644 590 1.222 1.174 EBITDA 4.755 8.374 11.484 6.979 Nicht GAAP-konforme Anpassungen: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto 3.101 2.786 6.211 7.549 Gewinn/(Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten (3.698 970 Aufwand für aktienbasierte Vergütungen 3.159 2.478 6.210 4.711 Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht 393 Bereinigtes EBITDA 11.015 9.940 23.905 20.602 Fakturierungen: Umsatz 101.200 91.614 199.110 179.509 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zum Ende des Berichtszeitraums 300.387 265.638 300.387 265.638 Rechnungsabgrenzungsposten, kurz- und langfristig, zu Beginn des Berichtszeitraums 300.029 249.997 300.268 256.933 Änderung bei abgegrenzten Umsätzen 358 15.641 119 8.705 Fakturierungen 101.558 107.255 199.229 188.214

Über nicht GAAP-konforme Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen

Um Investoren und anderen Personen zusätzliche Informationen über die Ergebnisse von Rimini Street zu geben, haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen und bestimmte Schlüsselkennzahlen veröffentlicht. Im Folgenden haben wir aktive Kunden, jährliche wiederkehrende Einnahmen und die Einbehaltungsquote beschrieben, die jeweils eine wichtige betriebliche Kennzahl für unser Unternehmen darstellen. Darüber hinaus haben wir die folgenden nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen veröffentlicht: nicht GAAP-konformer Betriebsgewinn, nicht GAAP-konformer Nettogewinn, EBITDA, bereinigtes EBITDA und Fakturierungen. Rimini Street hat in den obigen Tabellen eine Überleitung jeder nicht GAAP-konformen Finanzkennzahl, die in dieser Ergebnisbekanntmachung verwendet wird, auf die am ehesten vergleichbare Finanzkennzahl nach GAAP vorgenommen. Aufgrund einer Wertberichtigung unserer aktiven latenten Steuern ergaben sich keine Steuereffekte im Zusammenhang mit einer unserer nicht GAAP-konformen Anpassungen. Diese nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen werden im Folgenden ebenfalls beschrieben.

Der Hauptzweck der Verwendung von nicht GAAP-konformen Kennzahlen besteht darin, zusätzliche Informationen bereitzustellen, die sich nach Ansicht des Managements für Investoren als nützlich erweisen könnten, und es Investoren zu ermöglichen, unsere Ergebnisse auf die gleiche Weise zu bewerten wie das Management. Wir stellen auch die nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen dar, weil wir der Meinung sind, dass sie Investoren dabei unterstützen, unsere Performance in den Berichtsperioden konsistent zu vergleichen und unsere Ergebnisse mit den Ergebnissen anderer Unternehmen zu vergleichen, indem sie Posten ausschließen, die unserer Meinung nach nicht für unsere operative Kernleistung kennzeichnend sind. Insbesondere verwendet das Management diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen als Maß für die operative Leistung, zur Erstellung unseres jährlichen Betriebsbudgets, zur Zuweisung von Ressourcen zur Verbesserung der finanziellen Leistung unseres Unternehmens, zur Bewertung der Wirksamkeit unserer Geschäftsstrategien, zur Gewährleistung der Konsistenz und Vergleichbarkeit mit der bisherigen finanziellen Leistung, zur Erleichterung eines Vergleichs unserer Ergebnisse mit denen anderer Unternehmen, von denen viele ähnliche nicht GAAP-konforme Kennzahlen zur Ergänzung ihrer Ergebnisse nach GAAP verwenden, und in der Kommunikation mit unserem Vorstand über unsere finanzielle Leistung. Investoren sollten sich jedoch bewusst sein, dass nicht alle Unternehmen diese nicht GAAP-konformen Kennzahlen einheitlich definieren.

Fakturierungen stehen für die Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten im aktuellen Berichtszeitraum zuzüglich der Einnahmen im aktuellen Berichtszeitraum.

Aktiver Kunde ist eine eigenständige Einheit, die unsere Dienstleistungen für den Support eines bestimmten Produkts erwirbt, wie etwa ein Unternehmen, eine Bildungs- oder Regierungseinrichtung oder ein Geschäftsbereich eines Unternehmens. So zählen wir beispielsweise als zwei separate aktive Kunden, wenn der Support für zwei verschiedene Produkte für dieselbe Einheit erbracht wird. Wir glauben, dass unsere Fähigkeit, unsere aktiven Kunden zu erweitern, ein Indikator für das Wachstum unseres Geschäfts, den Erfolg unserer Vertriebs- und Marketingaktivitäten und den Wert, den unsere Dienstleistungen für unsere Kunden bringen, ist.

Jährlich wiederkehrende Umsätze beschreiben den Betrag der während eines Geschäftsquartals realisierten Subskriptionsumsätze, multipliziert mit vier. Dies gibt uns einen Hinweis auf die Einnahmen, die in den folgenden 12 Monaten aus unserem bestehenden Kundenstamm erzielt werden können, sofern in diesem Zeitraum keine Stornierungen oder Preisänderungen eintreten. Die Subskriptionserträge beinhalten keine einmaligen Einnahmen, die bisher unbedeutend waren.

Die Umsatzeinbehaltungsquote ist der tatsächliche Abonnementumsatz (auf Dollar-Basis), der über einen Zeitraum von 12 Monaten von Kunden realisiert wird, die am Tag vor Beginn dieses zwölfmonatigen Zeitraums Kunden waren, dividiert durch unsere jährlich wiederkehrenden Umsätze zum Tag vor Beginn des Zeitraums von 12 Monaten.

Das nicht GAAP-konforme Betriebsergebnis ist das Betriebsergebnis, das um Folgendes bereinigt wurde: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, Nettoaufwendungen, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Die Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Der nicht GAAP-konforme Nettogewinn ist der Nettogewinn, der um Folgendes bereinigt wurde: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Verlust aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht. Diese Ausschlüsse werden im Folgenden näher erläutert.

Insbesondere schließt das Management die folgenden Positionen aus seinen nicht GAAP-konformen Finanzkennzahlen für die dargestellten Zeiträume aus:

Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto: Die Prozesskosten und die damit verbundenen Rückflüsse von Versicherungen und Berufungen beziehen sich auf externe Kosten der Prozesstätigkeit. Diese Kosten und Rückflüsse spiegeln die laufenden Rechtsstreitigkeiten wider, mit denen wir befasst sind, und beziehen sich nicht auf das Tagesgeschäft oder unser Kerngeschäft zur Betreuung unserer Kunden.

Gewinn/(Verlust) aus der Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von rückzahlbaren Bezugsrechten: Wir haben die Gewinne und Verluste aus rückzahlbaren Bezugsrechten, die sich aus den Veränderungen der beizulegenden Zeitwerte dieser Finanzinstrumente ergeben, aufgrund der rein finanziellen Natur dieser Zeitwertberechnung herausgerechnet. Wir können diese Beträge nicht im Rahmen unserer Geschäftsaktivitäten verwalten, und die Kosten stehen auch nicht mit unserem Kerngeschäft in Verbindung, weshalb wir sie herausgerechnet haben.

Aufwand für aktienbasierte Vergütungen: Unsere Vergütungsstrategie umfasst die Nutzung der aktienbasierten Vergütung zur Gewinnung und Bindung von Mitarbeitern. Diese Strategie zielt im Wesentlichen darauf ab, die Interessen der Mitarbeiter mit denen unserer Aktionäre in Einklang zu bringen und eine langfristige Mitarbeiterbindung zu erreichen, anstatt die operative Leistung für einen bestimmten Zeitraum zu motivieren oder zu belohnen. Infolgedessen variiert der Aufwand für aktienbasierte Vergütungen aus Gründen, die im Allgemeinen nichts mit operativen Entscheidungen und der Leistung in einem bestimmten Zeitraum zu tun haben.

Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsabläufen des Nutzungsrechts an Vermögenswerten: Dies bezieht sich auf einen Wertminderungsaufwand im Zusammenhang mit unseren geleasten Vermögenswerten für einen Anteil an einem unserer Standorte, weil wir die Fläche nicht mehr nutzen.

Das EBITDA ist der um Zinsaufwendungen, Ertragsteueraufwendungen und Abschreibungen bereinigte Nettogewinn.

Das bereinigte EBITDA ist das EBITDA, das um Folgendes bereinigt wurde: Prozesskosten und damit verbundene Rückflüsse, netto, Gewinn/(Verlust) aus der Änderung des beizulegenden Zeitwerts auf rückzahlbare Optionsscheine, Aufwand für aktienbasierte Vergütungen und Wertminderungsaufwand in Verbindung mit Betriebsvermögen mit Nutzungsrecht, wie oben erläutert.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Contacts:

Ansprechpartner Investoren

Dean Pohl

Rimini Street, Inc.

+1 925 523 7636

dpohl@riministreet.com

Ansprechpartner Medienarbeit

Jeff Spicer

Rimini Street, Inc.

+1 415 297 6488

pr@riministreet.com