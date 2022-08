Nach der Ankündigung eines Rebrandings gibt Everen nun seine brandneue visuelle Identität bekannt. Das neue Logo und die Elemente der Marke wurden so gestaltet, dass sie die Tradition des Unternehmens und dessen zukünftiges Engagement für den sich ständig weiterentwickelnden Energiesektor widerspiegeln. Der bereits im Juni bekannt gegebene Name Everen wurde aus den Wörtern "forever" (für immer) und "energy" (Energie) zusammengesetzt.

Das Everen-Logo wurde entworfen, um ein besonderes Gefühl von zeitloser Energie widerzuspiegeln, und das Design hebt die beiden zusammengefügten Wörter hervor, die den Namen bilden. Der Überstrich versinnbildlicht langfristige Kontinuität und die immerwährende Priorität, nachhaltige Kapazitäten bereitzustellen, während der Unterstrich die Aufmerksamkeit auf die sich entwickelnde Ausrichtung und den Einsatz für sowohl traditionelle als auch neue Energiequellen lenkt.

Die Farben wurden mit Bedacht gewählt, um ein Gefühl von Partnerschaft und Dynamik in Verbindung mit Zuverlässigkeit und Erfahrung zu vermitteln. Die Marke umfasst auch ein Kurzsymbol, das bei wenig Platz zu sehen ist und an dem oben erwähnten Über- und Unterstrich zu erkennen ist.

Bertil Olsson, President und CEO, sagt: "Es bereitet mir große Freude, die neue Identität von Everen vorzustellen, denn sie steht nicht nur für das Engagement des Unternehmens für die Zukunft der Energie, sondern auf für unsere Mitgliedschaft heutzutage und in Zukunft.

Wir sind zwar sehr stolz auf die Tradition von OIL, aber ebenso stolz sind wir auf unsere Fähigkeit, uns an die sich weiterentwickelnde Branche anzupassen und die besten Lösungen für unsere Mitglieder zu bieten. Die Energiebranche ist dabei, sich von den traditionellen, auf Öl und Gas ausgerichteten Sektoren weg, schnell in Richtung neuer Energielösungen zu wandeln. Unsere Anteilseigner investieren stark in erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie sowie in zukünftige Quellen und Technologien wie Wasserstoff, erneuerbare Kraftstoffe, Biokraftstoffe, biochemische Stoffe und CO2-Abscheidung und -Sequestrierung

Das neue Branding wird gegenwärtig eingeführt und umfasst auch eine neu gestaltete Website, die später im Jahr veröffentlicht wird. Die verbesserte Website Everen.bm wird allen Interessengruppen ein verbessertes Online-Erlebnis bieten.

Everen Limited hat seinen Hauptsitz auf den Bermudas und ist der Versicherer der Wahl für die weltweit führenden Energiekonzerne, mit einem Versicherungsvolumen an globalen Energieressourcen von fast 4 Billionen USD. Das Unternehmen wurde 1972 als Gegenseitigkeitsversicherung gegründet, eine innovative Struktur, bei der die Versicherungsnehmer auch die Anteilseigner sind und der Versicherungsschutz zum Selbstkostenpreis angeboten wird. Everen bietet seinen Anteilseignern eine Versicherungssumme von bis zu 450 Millionen USD pro Schadensereignis für eine breite Palette von Vermögenswerten in der Energiebranche von der traditionellen Öl- und Gasindustrie bis hin zu alternativen Industriesegmenten wie erneuerbaren Energien. Die Anteilseigner der Gegenseitigkeitsversicherung sind mittelgroße bis große Energieunternehmen aus dem öffentlichen und privaten Sektor mit einem physischen Sachvermögen von mindestens 1 Milliarde USD pro Anteilseigner und einem Investment-Grade-Rating oder einer gleichwertigen Bewertung. Everen wird von S&P mit A und von Moody's mit A2 bewertet.

Weitere Informationen über das Unternehmen finden Sie unter Everen.bm

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220822005444/de/

Contacts:

Weitere Informationen erhalten Sie von George Hutchings, george.hutchings@everen.bm