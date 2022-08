Tokyo (ots/PRNewswire) -Casio Computer Co., Ltd. gab heute die Einführung der neuesten stoßfesten G-SHOCK-Uhren bekannt - vier Modelle GA-B001 und GA-B001G mit einer völlig neuen integrierten Lünette und Bandkonstruktion.Mit der GA-B001 und der GA-B001G bringt Casio Genialität in die äußere Struktur, um eine integrierte Lünette und Bandkonstruktion in einer stoßfesten Uhr zu erreichen. Es sind die ersten G-SHOCK Uhren mit dieser innovativen Struktur, die aus zwei separaten Komponenten besteht, die auf der 9- und 3-Uhr-Position miteinander verbunden sind. Die geformte Konstruktion folgt den Linien des Handgelenks und minimiert den Abstand zwischen Handgelenk und Uhr für eine verbesserte Passform.Das Design dieser neuen Uhren erinnert an ein Tor zu den Welten der virtuellen Realität. Mit ihrem geometrischen Zifferblattdesign und den runden Indexen sind diese Zeitmesser eine Studie über das Design der nahen Zukunft.Was die Farben betrifft, so weisen die Modelle GA-B001 die schwarze G-SHOCK Markenfarbe und einen neuen Rotton auf, und die Modelle GA-B001G verwenden einen Farbverlaufsdruck auf durchscheinenden Materialien für Lünette und Band.Diese Uhren sind alle mit Mobile Link-Funktionen für die Kopplung mit einem Smartphone über Bluetooth® ausgestattet. In Verbindung mit der CASIO WATCHES App stellt sich die Uhr automatisch auf die richtige Zeit ein. Darüber hinaus sendet die App-Informationsfunktion Benachrichtigungen auf die Uhr, wenn die App Updates zu neuen Produkten und anderen Informationen erhält.Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Handelsmarken im Besitz von Bluetooth SIG, Inc. und jede Verwendung dieser Marken durch Casio Computer Co.Weitere Informationen hier: https://www.casio.com/intl/news/2022/0823-ga-b001/Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874692/GA_B001_GA_B001G.jpg Foto- https://mma.prnewswire.com/media/1874693/GA_B001_1A_GA_B001_4A_GA_B001G_1A_GA_B001G_2A.jpg Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1874694/Integrated_bezel_band_construction__GA_B001G.jpgPressekontakt://world.casio.com/privacy/Original-Content von: CASIO COMPUTER CO., LTD, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/160680/5302895