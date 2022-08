FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Dienstag, den 23. August

TERMINE UNTERNEHMEN

06:55 DEU: TAG Immobilien, Q2-Zahlen

07:00 DEU: Voltabox, Q2-Zahlen

07:30 DEU: Dermapharm, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Douglas, Q3-Zahlen

10:00 DEU: About You, Hauptversammlung (online)

12:45 USA: Medtronic, Q1-Zahlen



USA: Nordstrom, Q2-Zahlen

USA: Urban Outfitters, Q2-Zahlen

USA: Intuit, Q4-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

02:30 JPN: Jibun Bank PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 07/22

09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global/CIPS Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 15:45 USA: S&P Global Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 08/22 (1. Veröffentlichung) 16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 08/22

16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 07/22

16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 08/22 (vorläufig)

22:30 USA: API-Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:00 DEU: Gespräch der Landesregierung mit dem Bundesnetzagentur-Chef Klaus Müller zur Energiekrise +10.00 Pressestatement



DEU: Deutscher Fischereitag, Berlin

Die Veranstaltung des Deutschen Fischerei-Verbandes gibt rund 200 Teilnehmern aus Politik, Verwaltung und der Fischerei die Gelegenheit, Informationen auszutauschen und eine Lagebewertung vorzunehmen.

DEU: Pk Deutscher Bauernverband zur Erntebilanz 2022



DEU/ISL: Außenministerin Annalena Baerbock empfängt ihre Amtskollegin aus Island, Thordis Gylfadóttir + ca. 13.45 Gemeinsame Pk nach dem Gespräch



DEU: Bundeskanzler Olaf Scholz und Vizekanzler Robert Habeck setzen Kanada-Besuch fort

Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MESZ./bwi