Aktien: Bed Bath & Beyond dreht wieder um

Anzeige / Werbung Nach Bekanntgabe im März dieses Jahres über den Einstieg und der Beteiligung des Investors Ryan Cohen bei Bed Bath & Beyond kam es zu einem regelrechten Ansturm auf die angeschlagene Aktie. Nun fällt der Titel wieder. Nach dem Einstieg kletterte die Aktie von Bed Bath & Beyond (BBBY) auf 30 US-Dollar. Allerdings hielt dieser Kurs nicht lange an und es kam zu einem erneuten Abwärtstrend. Die Aktie fiel bis auf 4,38 US-Dollar Mitte dieses Jahres. Cohens Verkauf von Millionen Aktien über seine Investmentfirma RC Ventures brachte einen erneuten Anstieg des Aktienkurses, nicht zuletzt durch die vielen jungen Aktienanleger, bei denen er geschätzt und als Vorbildcharakter gilt. Hier Aktien provisionsfrei kaufen Durch den Ausstieg des Investors Ryan Cohen aus dem US-Einzelhändler fiel erneut einen Tag später der Aktienkurs und die Aktie wurde vorbörslich zu einem Preis von 7,55 Dollar gehandelt. Das Papier gab zuletzt mehr als 40 Prozent nach, nachdem die Aktie bereits am Donnerstag rund ein Fünftel an Wert verloren hatte. BBBY-Aktie mit der Rolle rückwärts

Die Aktie von BBBY fällt genauso schnell wie die Aktie gestiegen ist und notiert bei rund 10 Dollar. Der MACD (Momentum) beginnt von einem hohen Niveau aus zu fallen und zeigt die abnehmende Dynamik. Mit Gaps (Kurslücken) auf dem Weg nach unten wird dies ebenfalls deutlich. Gleichzeitig wird die 200-Tagelinie (rot) unterschritten. Der Abwärtsdruck hält an. Enthaltene Werte: US0231351067,US0758961009,GB00B15FWH70,US00165C1045,US7707001027

