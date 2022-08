Beim Sportartikel-Einzelhändler schrumpfte im Q2 (bis 30. Juli) der vergleichbare Umsatz um 10,3 % auf 2,07 Mrd. $. Zugleich hat sich das operative Ergebnis fast halbiert auf 139 Mio. $. Der Jahresumsatz wird um 8 bis 9 % schrumpfen und beim Gewinn je Aktie sank die Prognose auf 4,25 bis 4,45 $. So schwach das Zahlenwerk auch war, es wurde vom CEO-Wechsel positiv überstrahlt. Als Nachfolgerin von Richard Johnson wurde Mary Dillon präsentiert. Als Mitglied im Board of Directors kennt sie den Handelskonzern schon. Als frühere Chefin von ULTA BEAUTY hat Mary Dillon ihre Qualitäten schon unter Beweis gestellt, ablesbar am etwa verdreifachten Aktienkurs des Kosmetikkonzerns während ihrer Amtszeit. Positiv reagierte nun u. a. die BANK OF AMERICA, indem sie FOOT LOCKER von "untergewichten" auf "neutral" hochstufte (Kursziel 43 $). Im regulärenHandel legte die Aktie des Sportschuhhändlers am Freitag 20 % zu. Bis zur Rückkehr auf das Jahreshoch bei 60,81 $ fehlen 58 %, die Aktie bleibt aussichtsreich.



Dies ist ein Ausschnitt aus der gestrigen Bernecker Daily.



Ihre Bernecker Redaktion / www.bernecker.info



Börsianer lesen Briefe der Hans A. Bernecker Börsenbriefe GmbH unter www.bernecker.info im Abo oder unter www.boersenkiosk.de im Einzelabruf!





FOOT LOCKER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de