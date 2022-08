Der DAX dürfte nach dem Kursrutsch zu Wochenbeginn am Dienstag die Verluste noch etwas ausweiten. Der Broker IG taxiert den deutschen Leitindex zwei Stunden vor dem Auftakt 0,15 Prozent tiefer auf 13.210 Punkte. Die internationalen Börsen präsentierten sich schwach.Laut den Experten der Credit Suisse wegen der Befürchtung, dass die US-Notenbank Fed beim Symposium in Jackson Hole in der laufenden Woche angesichts der hohen Inflation einen aggressiven Ton anschlagen könnte, was weitere Zinserhöhungen ...

