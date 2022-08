InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares

LONDON, UK / ACCESSWIRE / August 23, 2022 / The Company announces that on 22 August 2022 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 6 May 2022 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 09 August 2022, as announced on 09 August 2022.

Date of purchase: 22 August 2022

Aggregate number of ordinary shares purchased: 24,089

Lowest price paid per share: £ 49.4300

Highest price paid per share: £ 49.8600

Average price paid per share: £ 49.6655

The Company intends to hold the purchased shares in treasury.

Following the above transaction, the Company holds 4,029,150 of its ordinary shares in treasury and has 183,688,570 shares in issue (excluding treasury shares).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720);

Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Amy Shields (+44 (0)7881 035 550); Claire Scicluna (+44 (0)7776 778 808)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 24,089 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 22 August 2022

Investment firm: GSI

Aggregate information:



London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 24,089 - - - Highest price paid (per ordinary share) £ 49.8600 - - - Lowest price paid (per ordinary share) £ 49.4300 - - - Volume weighted average price paid (per ordinary share) £ 49.6655 - - -

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 22/08/2022 09:02:15 BST 65 49.6900 XLON 603082807323887 22/08/2022 09:02:37 BST 60 49.6600 XLON 603082807323923 22/08/2022 09:08:13 BST 56 49.7600 XLON 603082807324803 22/08/2022 09:08:28 BST 70 49.7700 XLON 603082807324810 22/08/2022 09:08:31 BST 59 49.7400 XLON 603082807324822 22/08/2022 09:08:59 BST 56 49.6900 XLON 603082807324873 22/08/2022 09:09:54 BST 63 49.7000 XLON 603082807325037 22/08/2022 09:10:12 BST 6 49.6500 XLON 603082807325085 22/08/2022 09:10:12 BST 75 49.6500 XLON 603082807325084 22/08/2022 09:10:30 BST 14 49.6100 XLON 603082807325135 22/08/2022 09:10:30 BST 38 49.6100 XLON 603082807325136 22/08/2022 09:11:42 BST 16 49.6000 XLON 603082807325330 22/08/2022 09:13:38 BST 48 49.6500 XLON 603082807325582 22/08/2022 09:13:38 BST 76 49.6500 XLON 603082807325581 22/08/2022 09:14:22 BST 49 49.5900 XLON 603082807325786 22/08/2022 09:14:22 BST 17 49.5900 XLON 603082807325785 22/08/2022 09:17:05 BST 13 49.6300 XLON 603082807326353 22/08/2022 09:17:05 BST 73 49.6300 XLON 603082807326354 22/08/2022 09:17:24 BST 101 49.5700 XLON 603082807326422 22/08/2022 09:19:46 BST 61 49.5900 XLON 603082807326645 22/08/2022 09:21:46 BST 81 49.6900 XLON 603082807327010 22/08/2022 09:22:59 BST 57 49.6900 XLON 603082807327082 22/08/2022 09:24:52 BST 77 49.6300 XLON 603082807327344 22/08/2022 09:24:52 BST 78 49.6300 XLON 603082807327345 22/08/2022 09:25:41 BST 66 49.6200 XLON 603082807327438 22/08/2022 09:31:04 BST 24 49.7700 XLON 603082807327854 22/08/2022 09:31:04 BST 26 49.7700 XLON 603082807327853 22/08/2022 09:31:07 BST 144 49.7400 XLON 603082807327866 22/08/2022 09:31:07 BST 80 49.7300 XLON 603082807327868 22/08/2022 09:32:42 BST 88 49.7100 XLON 603082807328023 22/08/2022 09:34:14 BST 58 49.6500 XLON 603082807328209 22/08/2022 09:35:27 BST 80 49.6400 XLON 603082807328563 22/08/2022 09:42:00 BST 83 49.7600 XLON 603082807329166 22/08/2022 09:47:00 BST 67 49.7900 XLON 603082807329691 22/08/2022 09:47:00 BST 38 49.7800 XLON 603082807329694 22/08/2022 09:47:00 BST 23 49.7800 XLON 603082807329693 22/08/2022 09:52:02 BST 109 49.8200 XLON 603082807330177 22/08/2022 09:56:09 BST 50 49.8300 XLON 603082807330544 22/08/2022 09:56:09 BST 4 49.8300 XLON 603082807330545 22/08/2022 09:58:01 BST 8 49.8600 XLON 603082807330738 22/08/2022 09:58:01 BST 45 49.8600 XLON 603082807330737 22/08/2022 10:00:12 BST 160 49.8600 XLON 603082807330857 22/08/2022 10:00:15 BST 94 49.8400 XLON 603082807330884 22/08/2022 10:03:05 BST 60 49.8300 XLON 603082807331075 22/08/2022 10:05:21 BST 71 49.7900 XLON 603082807331337 22/08/2022 10:08:23 BST 117 49.7600 XLON 603082807331592 22/08/2022 10:10:58 BST 62 49.8000 XLON 603082807331814 22/08/2022 10:13:42 BST 58 49.7800 XLON 603082807331986 22/08/2022 10:17:40 BST 157 49.7900 XLON 603082807332295 22/08/2022 10:18:08 BST 33 49.8000 XLON 603082807332323 22/08/2022 10:20:11 BST 121 49.7700 XLON 603082807332527 22/08/2022 10:23:14 BST 77 49.7500 XLON 603082807332879 22/08/2022 10:27:03 BST 96 49.7400 XLON 603082807333380 22/08/2022 10:29:07 BST 85 49.6500 XLON 603082807333575 22/08/2022 10:30:26 BST 35 49.6100 XLON 603082807333706 22/08/2022 10:30:26 BST 47 49.6100 XLON 603082807333707 22/08/2022 10:33:04 BST 38 49.5700 XLON 603082807333942 22/08/2022 10:33:04 BST 6 49.5700 XLON 603082807333941 22/08/2022 10:33:04 BST 27 49.5700 XLON 603082807333940 22/08/2022 10:35:22 BST 92 49.5200 XLON 603082807334150 22/08/2022 10:38:47 BST 119 49.6100 XLON 603082807334663 22/08/2022 10:40:58 BST 20 49.6100 XLON 603082807335083 22/08/2022 10:40:58 BST 49 49.6100 XLON 603082807335084 22/08/2022 10:44:00 BST 40 49.6300 XLON 603082807335420 22/08/2022 10:48:27 BST 76 49.6700 XLON 603082807335678 22/08/2022 10:48:27 BST 146 49.6700 XLON 603082807335679 22/08/2022 10:48:28 BST 115 49.6600 XLON 603082807335702 22/08/2022 10:56:58 BST 205 49.7000 XLON 603082807336414 22/08/2022 10:56:58 BST 21 49.7000 XLON 603082807336413 22/08/2022 10:59:42 BST 121 49.7000 XLON 603082807336713 22/08/2022 11:00:50 BST 114 49.7500 XLON 603082807336832 22/08/2022 11:01:20 BST 54 49.7400 XLON 603082807336875 22/08/2022 11:11:27 BST 133 49.8000 XLON 603082807338239 22/08/2022 11:11:32 BST 63 49.7700 XLON 603082807338267 22/08/2022 11:20:20 BST 28 49.7800 XLON 603082807339412 22/08/2022 11:20:20 BST 68 49.7800 XLON 603082807339411 22/08/2022 11:25:53 BST 88 49.7800 XLON 603082807339910 22/08/2022 11:25:56 BST 71 49.7500 XLON 603082807339932 22/08/2022 11:30:37 BST 87 49.7300 XLON 603082807340281 22/08/2022 11:31:58 BST 56 49.7100 XLON 603082807340348 22/08/2022 11:36:06 BST 51 49.7000 XLON 603082807340589 22/08/2022 11:39:30 BST 63 49.7000 XLON 603082807340774 22/08/2022 11:49:21 BST 111 49.7100 XLON 603082807341491 22/08/2022 11:49:47 BST 60 49.6900 XLON 603082807341530 22/08/2022 11:49:47 BST 1 49.6900 XLON 603082807341531 22/08/2022 11:49:47 BST 56 49.6900 XLON 603082807341532 22/08/2022 11:55:38 BST 62 49.7000 XLON 603082807341937 22/08/2022 11:55:38 BST 54 49.6900 XLON 603082807341938 22/08/2022 12:08:26 BST 5 49.7400 XLON 603082807343006 22/08/2022 12:08:26 BST 125 49.7400 XLON 603082807343007 22/08/2022 12:08:27 BST 54 49.7400 XLON 603082807343008 22/08/2022 12:11:21 BST 25 49.7400 XLON 603082807343245 22/08/2022 12:11:21 BST 107 49.7400 XLON 603082807343244 22/08/2022 12:11:24 BST 84 49.7300 XLON 603082807343261 22/08/2022 12:11:38 BST 55 49.7100 XLON 603082807343283 22/08/2022 12:13:33 BST 163 49.7000 XLON 603082807343401 22/08/2022 12:16:54 BST 72 49.7400 XLON 603082807343710 22/08/2022 12:16:54 BST 23 49.7400 XLON 603082807343711 22/08/2022 12:20:09 BST 253 49.7500 XLON 603082807343954 22/08/2022 12:21:56 BST 90 49.7500 XLON 603082807344021 22/08/2022 12:24:24 BST 107 49.7400 XLON 603082807344258 22/08/2022 12:26:05 BST 93 49.7600 XLON 603082807344379 22/08/2022 12:30:42 BST 120 49.7100 XLON 603082807344771 22/08/2022 12:30:52 BST 57 49.6900 XLON 603082807344828 22/08/2022 12:31:25 BST 53 49.6900 XLON 603082807344868 22/08/2022 12:31:25 BST 60 49.6900 XLON 603082807344873 22/08/2022 12:32:46 BST 123 49.6800 XLON 603082807344988 22/08/2022 12:32:46 BST 115 49.6800 XLON 603082807344989 22/08/2022 12:32:46 BST 16 49.6800 XLON 603082807344991 22/08/2022 12:32:46 BST 58 49.6800 XLON 603082807344992 22/08/2022 12:35:47 BST 90 49.6400 XLON 603082807345228 22/08/2022 12:36:05 BST 85 49.6400 XLON 603082807345249 22/08/2022 12:38:19 BST 59 49.6000 XLON 603082807345405 22/08/2022 12:40:20 BST 107 49.6200 XLON 603082807345560 22/08/2022 12:43:23 BST 59 49.6400 XLON 603082807345796 22/08/2022 12:50:10 BST 27 49.5500 XLON 603082807346228 22/08/2022 12:50:32 BST 68 49.5800 XLON 603082807346327 22/08/2022 12:52:41 BST 61 49.5400 XLON 603082807346558 22/08/2022 12:56:39 BST 108 49.5300 XLON 603082807346885 22/08/2022 13:04:02 BST 69 49.6600 XLON 603082807347409 22/08/2022 13:04:11 BST 61 49.6500 XLON 603082807347413 22/08/2022 13:09:30 BST 97 49.6500 XLON 603082807347745 22/08/2022 13:09:30 BST 12 49.6500 XLON 603082807347746 22/08/2022 13:13:20 BST 59 49.5900 XLON 603082807347970 22/08/2022 13:14:19 BST 59 49.5600 XLON 603082807348066 22/08/2022 13:18:30 BST 56 49.5700 XLON 603082807348408 22/08/2022 13:18:30 BST 4 49.5700 XLON 603082807348409 22/08/2022 13:23:09 BST 85 49.5600 XLON 603082807348760 22/08/2022 13:23:47 BST 86 49.5300 XLON 603082807348810 22/08/2022 13:26:07 BST 116 49.5300 XLON 603082807349002 22/08/2022 13:30:01 BST 81 49.5200 XLON 603082807349447 22/08/2022 13:32:52 BST 31 49.5700 XLON 603082807349696 22/08/2022 13:32:52 BST 79 49.5700 XLON 603082807349695 22/08/2022 13:36:44 BST 59 49.5000 XLON 603082807350308 22/08/2022 13:40:53 BST 16 49.5400 XLON 603082807350681 22/08/2022 13:40:53 BST 116 49.5400 XLON 603082807350682 22/08/2022 13:43:20 BST 145 49.5200 XLON 603082807350914 22/08/2022 13:46:13 BST 61 49.5400 XLON 603082807351153 22/08/2022 13:46:48 BST 148 49.5400 XLON 603082807351214 22/08/2022 13:46:48 BST 31 49.5400 XLON 603082807351213 22/08/2022 13:46:53 BST 44 49.5300 XLON 603082807351229 22/08/2022 13:46:53 BST 47 49.5300 XLON 603082807351228 22/08/2022 13:55:20 BST 83 49.5800 XLON 603082807352052 22/08/2022 13:55:20 BST 61 49.5800 XLON 603082807352053 22/08/2022 13:55:45 BST 85 49.5800 XLON 603082807352071 22/08/2022 13:57:41 BST 65 49.6400 XLON 603082807352312 22/08/2022 14:03:32 BST 135 49.6600 XLON 603082807352867 22/08/2022 14:03:32 BST 63 49.6600 XLON 603082807352868 22/08/2022 14:06:51 BST 95 49.6400 XLON 603082807353116 22/08/2022 14:07:21 BST 61 49.6200 XLON 603082807353149 22/08/2022 14:14:21 BST 20 49.6500 XLON 603082807353738 22/08/2022 14:14:21 BST 54 49.6500 XLON 603082807353737 22/08/2022 14:14:21 BST 51 49.6500 XLON 603082807353736 22/08/2022 14:15:52 BST 167 49.6400 XLON 603082807353881 22/08/2022 14:15:52 BST 38 49.6400 XLON 603082807353880 22/08/2022 14:16:18 BST 74 49.6500 XLON 603082807353979 22/08/2022 14:16:18 BST 74 49.6500 XLON 603082807353980 22/08/2022 14:21:11 BST 4 49.6200 XLON 603082807354467 22/08/2022 14:21:11 BST 134 49.6200 XLON 603082807354468 22/08/2022 14:28:37 BST 151 49.6600 XLON 603082807355386 22/08/2022 14:28:37 BST 57 49.6400 XLON 603082807355396 22/08/2022 14:28:37 BST 70 49.6500 XLON 603082807355398 22/08/2022 14:28:37 BST 62 49.6500 XLON 603082807355397 22/08/2022 14:28:37 BST 52 49.6500 XLON 603082807355399 22/08/2022 14:29:10 BST 51 49.6100 XLON 603082807355434 22/08/2022 14:29:10 BST 49 49.6100 XLON 603082807355433 22/08/2022 14:29:54 BST 119 49.5600 XLON 603082807355534 22/08/2022 14:30:20 BST 42 49.5100 XLON 603082807355844 22/08/2022 14:30:31 BST 85 49.5000 XLON 603082807355870 22/08/2022 14:32:08 BST 98 49.4800 XLON 603082807356252 22/08/2022 14:32:08 BST 39 49.4800 XLON 603082807356253 22/08/2022 14:32:20 BST 22 49.4400 XLON 603082807356331 22/08/2022 14:32:46 BST 73 49.4700 XLON 603082807356440 22/08/2022 14:33:27 BST 123 49.4300 XLON 603082807356619 22/08/2022 14:34:24 BST 80 49.4300 XLON 603082807356920 22/08/2022 14:37:14 BST 81 49.5200 XLON 603082807357664 22/08/2022 14:37:39 BST 101 49.5400 XLON 603082807357765 22/08/2022 14:38:50 BST 101 49.5700 XLON 603082807357934 22/08/2022 14:44:18 BST 13 49.7200 XLON 603082807359172 22/08/2022 14:44:18 BST 6 49.7200 XLON 603082807359174 22/08/2022 14:44:18 BST 100 49.7200 XLON 603082807359173 22/08/2022 14:45:48 BST 57 49.6800 XLON 603082807359401 22/08/2022 14:47:54 BST 65 49.6900 XLON 603082807359780 22/08/2022 14:47:54 BST 25 49.6900 XLON 603082807359779 22/08/2022 14:48:10 BST 82 49.6700 XLON 603082807359878 22/08/2022 14:48:10 BST 65 49.6700 XLON 603082807359886 22/08/2022 14:48:10 BST 19 49.6700 XLON 603082807359887 22/08/2022 14:49:38 BST 63 49.6200 XLON 603082807360162 22/08/2022 14:51:12 BST 89 49.6100 XLON 603082807360409 22/08/2022 14:55:27 BST 104 49.6500 XLON 603082807361071 22/08/2022 14:55:27 BST 55 49.6500 XLON 603082807361072 22/08/2022 14:55:27 BST 19 49.6500 XLON 603082807361073 22/08/2022 14:55:27 BST 75 49.6500 XLON 603082807361074 22/08/2022 14:56:13 BST 200 49.6500 XLON 603082807361224 22/08/2022 14:59:02 BST 32 49.6500 XLON 603082807361639 22/08/2022 14:59:45 BST 108 49.6500 XLON 603082807361885 22/08/2022 14:59:45 BST 101 49.6500 XLON 603082807361887 22/08/2022 14:59:46 BST 77 49.6500 XLON 603082807361891 22/08/2022 14:59:53 BST 83 49.6300 XLON 603082807361929 22/08/2022 15:01:59 BST 78 49.5900 XLON 603082807362473 22/08/2022 15:02:33 BST 88 49.5900 XLON 603082807362537 22/08/2022 15:06:23 BST 98 49.6500 XLON 603082807363336 22/08/2022 15:10:28 BST 139 49.6000 XLON 603082807364156 22/08/2022 15:12:08 BST 82 49.5800 XLON 603082807364389 22/08/2022 15:13:57 BST 84 49.5800 XLON 603082807364665 22/08/2022 15:17:16 BST 15 49.5800 XLON 603082807365128 22/08/2022 15:17:16 BST 65 49.5800 XLON 603082807365127 22/08/2022 15:17:16 BST 2 49.5700 XLON 603082807365126 22/08/2022 15:17:41 BST 142 49.5700 XLON 603082807365177 22/08/2022 15:18:16 BST 111 49.5200 XLON 603082807365298 22/08/2022 15:19:54 BST 7 49.5100 XLON 603082807365647 22/08/2022 15:19:54 BST 147 49.5100 XLON 603082807365648 22/08/2022 15:23:47 BST 1 49.5300 XLON 603082807366092 22/08/2022 15:23:47 BST 94 49.5300 XLON 603082807366093 22/08/2022 15:26:30 BST 65 49.5300 XLON 603082807366577 22/08/2022 15:26:30 BST 75 49.5300 XLON 603082807366576 22/08/2022 15:27:07 BST 20 49.4900 XLON 603082807366672 22/08/2022 15:27:07 BST 84 49.4900 XLON 603082807366671 22/08/2022 15:30:02 BST 134 49.5100 XLON 603082807366989 22/08/2022 15:30:02 BST 126 49.5100 XLON 603082807367001 22/08/2022 15:30:03 BST 61 49.5100 XLON 603082807367019 22/08/2022 15:31:45 BST 157 49.5000 XLON 603082807367259 22/08/2022 15:32:58 BST 103 49.4900 XLON 603082807367405 22/08/2022 15:36:15 BST 51 49.5300 XLON 603082807367911 22/08/2022 15:36:37 BST 39 49.5400 XLON 603082807368007 22/08/2022 15:36:37 BST 12 49.5400 XLON 603082807368008 22/08/2022 15:37:17 BST 38 49.5300 XLON 603082807368095 22/08/2022 15:37:17 BST 34 49.5300 XLON 603082807368096 22/08/2022 15:38:45 BST 51 49.5400 XLON 603082807368351 22/08/2022 15:41:48 BST 2 49.6000 XLON 603082807368774 22/08/2022 15:41:48 BST 60 49.6000 XLON 603082807368775 22/08/2022 15:42:09 BST 39 49.6400 XLON 603082807368822 22/08/2022 15:44:23 BST 54 49.6400 XLON 603082807369156 22/08/2022 15:45:37 BST 56 49.6500 XLON 603082807369416 22/08/2022 15:45:37 BST 37 49.6500 XLON 603082807369415 22/08/2022 15:45:39 BST 27 49.6500 XLON 603082807369432 22/08/2022 15:45:39 BST 13 49.6500 XLON 603082807369433 22/08/2022 15:45:39 BST 40 49.6500 XLON 603082807369434 22/08/2022 15:45:39 BST 37 49.6500 XLON 603082807369431 22/08/2022 15:45:39 BST 65 49.6500 XLON 603082807369430 22/08/2022 15:45:39 BST 65 49.6500 XLON 603082807369435 22/08/2022 15:45:39 BST 65 49.6500 XLON 603082807369436 22/08/2022 15:45:39 BST 37 49.6500 XLON 603082807369437 22/08/2022 15:49:11 BST 65 49.6800 XLON 603082807370036 22/08/2022 15:49:11 BST 67 49.6800 XLON 603082807370038 22/08/2022 15:49:11 BST 65 49.6800 XLON 603082807370035 22/08/2022 15:49:11 BST 34 49.6800 XLON 603082807370037 22/08/2022 15:49:13 BST 36 49.6800 XLON 603082807370047 22/08/2022 15:49:19 BST 158 49.6700 XLON 603082807370116 22/08/2022 15:49:19 BST 90 49.6700 XLON 603082807370117 22/08/2022 15:49:19 BST 91 49.6700 XLON 603082807370118 22/08/2022 15:49:21 BST 90 49.6600 XLON 603082807370128 22/08/2022 15:49:21 BST 35 49.6600 XLON 603082807370130 22/08/2022 15:50:03 BST 82 49.6600 XLON 603082807370253 22/08/2022 15:50:03 BST 9 49.6600 XLON 603082807370252 22/08/2022 15:50:03 BST 75 49.6600 XLON 603082807370255 22/08/2022 15:51:45 BST 107 49.6400 XLON 603082807370647 22/08/2022 15:52:40 BST 130 49.6700 XLON 603082807370784 22/08/2022 15:54:15 BST 187 49.6500 XLON 603082807371004 22/08/2022 15:54:46 BST 18 49.6400 XLON 603082807371087 22/08/2022 15:56:02 BST 57 49.6400 XLON 603082807371315 22/08/2022 15:56:45 BST 157 49.6400 XLON 603082807371458 22/08/2022 15:59:14 BST 245 49.6300 XLON 603082807371974 22/08/2022 15:59:53 BST 30 49.6200 XLON 603082807372123 22/08/2022 15:59:53 BST 177 49.6200 XLON 603082807372124 22/08/2022 16:04:00 BST 94 49.7400 XLON 603082807373195 22/08/2022 16:04:26 BST 129 49.7400 XLON 603082807373252 22/08/2022 16:04:29 BST 64 49.7400 XLON 603082807373260 22/08/2022 16:04:29 BST 33 49.7400 XLON 603082807373261 22/08/2022 16:06:52 BST 7 49.8000 XLON 603082807373617 22/08/2022 16:07:49 BST 233 49.8000 XLON 603082807373759 22/08/2022 16:07:49 BST 65 49.7800 XLON 603082807373761 22/08/2022 16:07:49 BST 65 49.7800 XLON 603082807373762 22/08/2022 16:07:49 BST 52 49.7800 XLON 603082807373763 22/08/2022 16:07:49 BST 65 49.7700 XLON 603082807373766 22/08/2022 16:09:32 BST 17 49.7500 XLON 603082807373957 22/08/2022 16:09:35 BST 52 49.7500 XLON 603082807373967 22/08/2022 16:09:38 BST 32 49.7400 XLON 603082807373989 22/08/2022 16:09:38 BST 65 49.7400 XLON 603082807373988 22/08/2022 16:10:15 BST 49 49.7100 XLON 603082807374083 22/08/2022 16:10:15 BST 74 49.7100 XLON 603082807374082 22/08/2022 16:10:57 BST 48 49.7100 XLON 603082807374170 22/08/2022 16:10:39 BST 128 49.7100 XLON 603082807374131 22/08/2022 16:10:57 BST 78 49.7100 XLON 603082807374169 22/08/2022 16:12:20 BST 197 49.7100 XLON 603082807374425 22/08/2022 16:12:25 BST 54 49.7100 XLON 603082807374432 22/08/2022 16:12:25 BST 94 49.7100 XLON 603082807374431 22/08/2022 16:15:33 BST 5 49.7700 XLON 603082807374882 22/08/2022 16:15:33 BST 34 49.7700 XLON 603082807374883 22/08/2022 16:15:33 BST 33 49.7700 XLON 603082807374884 22/08/2022 16:17:46 BST 65 49.7600 XLON 603082807375186 22/08/2022 16:17:46 BST 39 49.7600 XLON 603082807375187 22/08/2022 16:18:13 BST 13 49.7400 XLON 603082807375249 22/08/2022 16:18:15 BST 179 49.7300 XLON 603082807375253 22/08/2022 16:19:41 BST 26 49.7400 XLON 603082807375498 22/08/2022 16:20:15 BST 59 49.7600 XLON 603082807375631 22/08/2022 16:20:41 BST 45 49.7700 XLON 603082807375683 22/08/2022 16:21:55 BST 253 49.7700 XLON 603082807375990 22/08/2022 16:21:55 BST 131 49.7700 XLON 603082807375991 22/08/2022 16:22:19 BST 161 49.7600 XLON 603082807376079 22/08/2022 16:22:19 BST 81 49.7600 XLON 603082807376081 22/08/2022 16:24:04 BST 157 49.7600 XLON 603082807376474 22/08/2022 16:24:54 BST 83 49.7500 XLON 603082807376695 22/08/2022 16:25:04 BST 5 49.7400 XLON 603082807376817 22/08/2022 16:25:04 BST 72 49.7400 XLON 603082807376818 22/08/2022 16:25:04 BST 65 49.7400 XLON 603082807376821 22/08/2022 16:25:13 BST 59 49.7300 XLON 603082807376876 22/08/2022 16:25:26 BST 122 49.7200 XLON 603082807376977 22/08/2022 16:25:27 BST 133 49.7200 XLON 603082807376990 22/08/2022 16:25:27 BST 5 49.7200 XLON 603082807376989 22/08/2022 16:27:03 BST 137 49.7300 XLON 603082807377535 22/08/2022 16:27:11 BST 65 49.7300 XLON 603082807377580 22/08/2022 16:27:11 BST 11 49.7300 XLON 603082807377582 22/08/2022 16:27:11 BST 77 49.7300 XLON 603082807377579 22/08/2022 16:27:11 BST 100 49.7200 XLON 603082807377578 22/08/2022 16:27:11 BST 65 49.7300 XLON 603082807377581 22/08/2022 16:27:26 BST 244 49.7100 XLON 603082807377651 22/08/2022 16:27:16 BST 2 49.7300 XLON 603082807377611 22/08/2022 16:27:16 BST 65 49.7300 XLON 603082807377612 22/08/2022 16:27:16 BST 65 49.7300 XLON 603082807377610 22/08/2022 16:27:18 BST 53 49.7300 XLON 603082807377617 22/08/2022 16:28:17 BST 127 49.7200 XLON 603082807377866 22/08/2022 16:28:17 BST 122 49.7200 XLON 603082807377867 22/08/2022 16:28:52 BST 104 49.7100 XLON 603082807377986 22/08/2022 16:28:52 BST 87 49.7100 XLON 603082807377990 22/08/2022 16:28:54 BST 41 49.7100 XLON 603082807378001 22/08/2022 16:28:54 BST 94 49.7100 XLON 603082807378000 22/08/2022 16:28:54 BST 60 49.7100 XLON 603082807377999 22/08/2022 16:29:32 BST 133 49.7100 XLON 603082807378265

