Um nachhaltigen Erfolg an der Börse zu haben und die richtige Entscheidung treffen zu können, ob sich ein Investment wirklich lohnt oder nicht, ist es im Rahmen einer Fundamentalanalyse unabdingbar, Bilanzen und Co der Unternehmen zu verstehen und die richtigen Schlüsse daraus ziehen zu können - denn nur so ist es möglich, zu erkennen, ob es sich um ein tragfähiges Unternehmen handelt, wo die Schwächen liegen und ob eine Gewinnsteigerung realistisch ist. Doch viele Anleger wissen gar nicht, worauf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...