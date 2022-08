Der Goldpreis befindet sich in einem Abwärtsstrudel. Der starke US-Dollar setzt dem Edelmetall zu. Der Montag war der sechste Tag mit Verlusten in Folge. Der Goldpreis schloss auf dem niedrigsten Stand seit fast einem Monat. Auch die steigenden Renditen der US-Staatsanleihen sind der Entwicklung des Edelmetalls nicht gerade förderlich.Der US-Dollar erreichte im Vergleich zu anderen wichtigen Währungen einen neuen Fünf-Wochen-Höchststand, was das in Dollar notierte Gold für Käufer aus dem Ausland ...

