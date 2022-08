Langenfeld (ots) -EUROtops begeistert seine Kunden seit fast 40 Jahren mit exklusiven und hochwertigen Produkten, die den Alltag erleichtern und optische Highlights sind. Mit der Funk-Kugeluhr "CLOCK'N'ROLL" erweckt der Versandhandel nun ein absolutes Kultobjekt aus den 80er Jahren wieder zu neuem Leben - mit einer entscheidenden Verbesserung.Funk-Kugeluhr "CLOCK'N'ROLL": Wippen und Kugeln zeigen die Zeit anDie Kugeluhren tauchten zum ersten Mal vor über 20 Jahren auf und übten bereits damals eine große Faszination aus. Sie sind auch unter den Bezeichnungen "Murmeluhr" oder "Zeitmaschine" bekannt. In den 1980er Jahren wurden sie zu einem regelrechten Kultobjekt. Jetzt erweckt EUROtops das Highlight zu neuem Leben und legt die Kult-Kugeluhr in einer neuen Version als Funkuhr auf. Die Funk-Kugeluhr "CLOCK'N'ROLL" ist im authentischen Look der 80er-Jahre-Zeitmaschine gestaltet und zeichnet sich durch ihre ausgefallene Form der Zeitangabe aus. Denn bei den Kugeluhren handelt es sich um keine gewöhnlichen Uhren mit einem Ziffernblatt und drei sich bewegenden Uhrzeigern.Anders als bei traditionellen Uhren besteht die Zeitmaschine aus mehreren Kugeln, Wippen, Laufbahnen und einem Greifarm. Die Zeitanzeige funktioniert mittels der Metallkugeln, die in den skalierten Wippen hin- und herrollen. Die oberste Wippe zeigt die Minutenzahl bis vier an und kippt nach fünf Minuten um, wenn der Greifarm die sechste Kugel auf die Wippe hebt. Die mittlere, das heißt die zweite Wippe, zeigt die Minuten im Fünf-Minuten-Rhythmus an und klappt alle 60 Minuten um. Die untere und letzte Wippe zählt bis 12 und klappt dementsprechend alle 12 Stunden um. Ist es zum Beispiel 8:40 Uhr, liegt auf der ersten Wippe eine Kugel vor der 1, auf der zweiten Wippe liegt die letzte Kugel genau auf Minute 40 und auf der unteren Wippe befindet sich die letzte Kugel an der Stelle von Stunde 8. Besonders spektakulär ist der Wechsel von 12:59 auf 1:00 Uhr, wenn die Wippen voll belegt sind: Dann leeren sich alle Wippen zur gleichen Zeit und die Kugeln rollen zurück in die Sammelstelle.Zeitmaschine von EUROtops: Präzise wie eine Atomuhr dank ZeitsignalempfängerDie Funk-Kugeluhr "CLOCK'N'ROLL" von EUROtops entspricht sowohl in Design als auch in Technik exakt den Kult-Kugeluhren aus den 1980er Jahren - mit einem kleinen Unterschied. Die neueste Version der Zeitmaschine ist mit einem DCF77-Zeitsignalempfänger ausgestattet. Das heißt, die Zeitanzeige der Kugeluhr ist so präzise wie die Anzeige der Atomuhr, die sich in der Physikalisch-Technischen-Bundesanstalt (PTB) in Braunschweig befindet. Während das Gehäusematerial aus Kunststoff besteht, befindet sich im Inneren der Uhr ein qualitativ hochwertiges Quarz-Uhrwerk. Betrieben wird die Kugeluhr entweder über einen Netzadapter oder mittels 3 Mono-Batterien. Beides ist separat ebenfalls im EUROtops-Shop erhältlich. Zudem wird die Kugeluhr zusätzlich mit einer Klarsichthaube ausgeliefert, wodurch sie nicht nur zu einem höchst unterhaltsamen, sondern ebenso dekorativen Blickfang gerät. Da originale Kugeluhren inzwischen rar geworden und nur noch schwer erhältlich sind, dürfte die Nachfrage nach Neuauflagen wie der "CLOCK'N'ROLL" entsprechend groß sein - das umso mehr, als die 80er Jahre inzwischen ein kleines Revival erleben. Daher freut sich EUROtops, seine Kunden mit diesem besonderen Kultobjekt begeistern zu können und der Kugeluhr nicht nur unter Sammlern zu einem Comeback zu verhelfen.EUROtops: Erfolgreicher Versandhändler seit fast 40 JahrenBereits seit 1985 hat sich EUROtops der Idee verschrieben, das Leben seiner zahlreichen Kunden mit innovativen Produkten schöner, einfacher und besser zu machen. In seinem Ursprung ein klassischer und inhabergeführter Katalogversandhandel, bietet EUROtops seine vielfältige Produktauswahl inzwischen zusätzlich in einem Online-Shop an. Dabei setzt das Unternehmen, das seinen Sitz im rheinländischen Langenfeld hat, auf moderne Bestellwege und ausgezeichneten Service. Ein besonderes Anliegen ist es dem Versandhändler, seinen Kunden eine breite Auswahl an exklusiven Neuheiten bereitzustellen, die höchsten Ansprüchen an Ästhetik, Funktionalität und Qualität gerecht werden. Neben hochwertiger Mode und ausgefallenen Geschenkideen finden sich im Sortiment auch besondere optische Hingucker.Pressekontakt:EUROtops Versand GmbHElisabeth-Selbert-Strasse 3D-40764 Langenfeld+49-(0)2173-9246888info@eurotops.dewww.eurotops.deOriginal-Content von: EUROtops Versand GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/164828/5302925