Bremen, 23. August 2022 - Die Energiekontor AG (ISIN DE0005313506, General Standard), einer der führenden deutschen Projektentwickler und Betreiber von Wind- und Solarparks, hat das Windparkprojekt "Heringen-Philippsthal" im Bundesland Hessen mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 11,4 MW an die Hamburger MPC Capital AG veräußert. Der Windpark befindet sich derzeit im Bau. Die Inbetriebnahme ist für die erste Hälfte des Jahres 2023 geplant. Ab dem ersten vollen Betriebsjahr wird der Windpark jährlich rund 30 GWh an Strom erzeugen. Dies reicht aus, um den durchschnittlichen jährlichen Strombedarf von rund 10.000 Haushalten zu decken und trägt so zur Einsparung von mehr als 20.000 Tonnen CO 2 pro Jahr bei. Damit treiben beide Unternehmen die Energiewende in Deutschland aktiv voran. Die Energiekontor AG wird nach Inbetriebnahme die kaufmännische undtechnische Betriebsführung des Parks übernehmen. Das Windparkprojekt "Heringen-Philippsthal" wird im Bundesland Hessen, im Gebiet der Stadt Heringen und der Gemeinde Philippsthal im osthessischen Landkreis Hersfeld-Rotenburg, direkt an der Landesgrenze zu Thüringen errichtet. Projektiert sind zwei Windenergieanlagen des Herstellers Nordex mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 11,4 MW und einem Rotordurchmesser von ca. 149 Meter sowie einer Nabenhöhe von ca. 164 Metern. Käufer des Windparkprojekts ist die Hamburger MPC Capital AG. Das börsennotierte Unternehmen ist ein auf Kapitalanlagen in Sachwerte in den Segmenten Immobilien, erneuerbare Energien und Schifffahrt spezialisierter Asset- und Investment-Manager. Im Bereich erneuerbare Energien ist MPC Capital neben Europa auch in Lateinamerika aktiv. "Mit dem Verkauf des Windparkprojekts Heringen-Philippsthal setzen wir unser Projektierungs- und Vertriebsgeschäft wie geplant erfolgreich fort", kommentiert Peter Szabo, Vorstandsvorsitzender der Energiekontor AG den Geschäftsabschluss. "Mit MPC Capital konnten wir zudem einen neuen renommierten Investor für uns gewinnen. Der Verkaufsprozess verlief entsprechend professionell, effizient und zügig. Mit Energiekontor und MPC Capital treffen zwei hanseatische Unternehmen auf Augenhöhe aufeinander. Beide Unternehmen vereint nicht nur die Leidenschaft und die wirtschaftliche Überzeugung für erneuerbare Energien, sondern sie verfügen auch über eine ähnliche Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und einer starken Hands-on-Mentalität. Wir freuen uns daher umso mehr über die erfolgreiche Transaktion und werden auch künftig im gemeinsamen geschäftlichen Austausch bleiben", so Szabo weiter. Ulf Holländer, CEO der MPC Capital AG: "Die Klimaziele der Europäischen Union ziehen einen immensen Investitionsbedarf in nachhaltige Formen der Energiegewinnung nach sich. Wir verfügen über ein bewährtes und in hohem Maße skalierbares Geschäftsmodell, auf dessen Grundlage wir unseren Bereich der erneuerbaren Energien kontinuierlich ausbauen können. Der Erwerb des Windparks in Heringen-Philippsthal ist ein weiterer Schritt, unser Portfolio auszuweiten. Wir freuen uns in Energiekontor dafür einen zuverlässigen und sehr erfahrenen Partner gefunden zu haben." Über die Energiekontor AG: Eine solide Geschäftspolitik und viel Erfahrung in Sachen Erneuerbare Energien: Dafür steht Energiekontor seit über 30 Jahren. 1990 in Bremerhaven gegründet, zählt das Unternehmen zu den Pionieren der Branche und ist heute einer der führenden deutschen Projektentwickler. Das Kerngeschäft erstreckt sich von der Planung über den Bau bis hin zur Betriebsführung von Wind- und Solarparks im In- und Ausland. Darüber hinaus betreibt Energiekontor Wind- und Solarparks mit einer Nennleistung von rund 360 Megawatt im eigenen Bestand. Auch wirtschaftlich möchte die Energiekontor AG eine Pionierrolle einnehmen und in allen Zielmärkten schnellstmöglich die ersten Wind- und Solarparks unabhängig von staatlichen Förderungen zu Marktpreisen realisieren. Neben dem Firmensitz in Bremen unterhält Energiekontor Büros in Bremerhaven, Hagen im Bremischen, Aachen, Augsburg, Bernau bei Berlin, Potsdam, Berlin-Spandau und Hildesheim. Außerdem ist das Unternehmen mit Niederlassungen in England (Leeds), Schottland (Edinburgh, Glasgow), Portugal (Lissabon), USA (Houston/Texas und Rapid City/South Dakota) und Frankreich (Toulouse, Rouen) vertreten. Die stolze Bilanz seit Firmengründung: 132 realisierte Windparks und 13 Solarparks mit einer Gesamtleistung von deutlich über 1 Gigawatt. Das entspricht einem Investitionsvolumen von ca. 1,8 Mrd. Euro. Das Unternehmen ging am 25. Mai 2000 an die Börse. Die Aktie der Energiekontor AG (WKN 531350 / ISIN DE0005313506) ist im General Standard der Deutschen Börse in Frankfurt gelistet und kann an allen deutschen Börsenplätzen gehandelt werden. Kontakt:

