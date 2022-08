Frankfurt (www.anleihencheck.de) - An den Zinsmärkten wird weiterhin auf Zinserhöhungen seitens der FED und der EZB gesetzt und so konnte sich der Bund-Future (ISIN DE0009652644/ WKN 965264) zum Wochenauftakt letztlich nicht aus der Defensive lösen, obwohl die erhöhte Risikoaversion mit dem kräftigen Anstieg der Erdgaspreise die Nachfrage nach als sicher geltenden Anleihen zwischenzeitlich erhöhte, so die Analysten der Helaba. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...