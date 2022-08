DGAP-Ad-hoc: coinIX GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Kapitalerhöhung/Kryptowährung / Blockchain

coinIX GmbH & Co. KGaA beschließt Barkapitalerhöhung Hamburg, 23. August 2022 - Die persönlich haftende Gesellschafterin der auf Investitionen in digitale Assets und Blockchain-Technologie spezialisierten Beteiligungsgesellschaft coinIX GmbH & Co. KGaA hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital unter Ausnutzung des im Rahmen der letztjährigen Hauptversammlung geschaffenen genehmigten Kapitals im Wege einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zu erhöhen. Hierzu sollen bis zu 287.049 neue, auf den Inhaber lautende, nennwertlose Stückaktien mit einem rechnerischen Anteil am Grundkapital von je EUR 1,00 ausgegeben und das Grundkapital um bis zu 10% von EUR 2.870.496,00 auf bis zu EUR 3.157.545,00 erhöht werden. Die Neuen Aktien sind vom 1. Januar 2022 an gewinnberechtigt und werden Investoren im Rahmen einer Privatplatzierung zu einem Preis von EUR 2,70 je Neuer Aktie angeboten. Mit dem Bruttoemissionserlös von bis zu TEUR 775 will die Gesellschaft die deutlich gesunkenen Bewertungen für Beteiligungen an Blockchainunternehmen und -projekten für den Ausbau ihres Beteiligungsportfolios nutzen. 23.08.2022 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

