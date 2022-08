NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Dermapharm nach vorläufigen Halbjahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 107 Euro belassen. Die Resultate bestätigten das solide Wachstum des Arzneimittelunternehmens, schrieb Analyst Alexander Thiel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Umsatz und das bereinigte operative Ergebnis hätten die Markterwartungen jeweils leicht übertroffen./la/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.08.2022 / 02:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.08.2022 / 02:19 / ET

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

