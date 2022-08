Düsseldorf (ots) -Viele B2B-Unternehmen erreichen seit der Coronakrise nicht mehr ihre Umsatzziele: Sie haben Probleme, neue Kunden und Mitarbeiter zu gewinnen. Seitdem erforscht die Social-Media-Expertin Dr. Claudia Hilker, Inhaberin und CEO von Hilker Consulting, die Erfolgsfaktoren zur "neuen Normalität" für wachstumsorientierte B2B-Unternehmen. Ihre Erkenntnisse sind, dass B2B-Firmen neue Strategien, Methoden und Kompetenzen mit Integration von LinkedIn Marketing und Social Selling benötigen, um weiter wettbewerbsfähig am Markt zu bleiben oder sogar Wachstum zu erzielen. Auf über 200 Seiten erfahren die Leser ihr Expertenwissen mit vielen Fallbeispielen, Anleitungen, Checklisten und 100 Praxis-Tipps. Das neue Buch von Dr. Claudia Hilker: "LinkedIn Marketing und Social Selling: B2B-Kunden- und Mitarbeiter gewinnen", ist ab sofort überall im Buchhandel (https://www.amazon.de/LinkedIn-Marketing-Social-Selling-LinkedIn-Strategien/dp/3756296059/) als Print- und eBook-Version bestellbar. Eine kostenlose Leseprobe gibt es online auf der Website von Hilker Consulting (https://www.hilker-consulting.de/buch-linkedin-marketing-und-social-selling-b2b-kunden-und-mitarbeiter-gewinnen).Dr. Claudia Hilker gilt als Vordenkerin für Social Media und Social SellingDr. Hilker erforscht seit 2002, wie Unternehmen mit Social Media Wachstum erzielen können. Sie gilt als Vordenkerin für Social Media und Social Selling in der DACH-Region. Sie hat als Bestseller-Autorin elf Fachbücher über Online-Marketing geschrieben. Ihre Dissertation hat sie nebenberuflich über Social-Media-Marketing geschrieben und eine Berufung zur Marketing-Professorin an der Fresenius Hochschule erhalten. Mit ihrem neuen Buch teilt sie ihr Wissen über LinkedIn Marketing und Social Selling für B2B-Kunden zum Wachstum. Sie berät viele B2B-Unternehmen zum strategischen Einsatz von LinkedIn Marketing und Social Selling, um alle Wachstumspotenziale strategisch voll auszuschöpfen zur Umsatzsteigerung.Social Selling auf LinkedIn als Erfolgsturbo für B2B-WachstumDie Autorin und Unternehmensberaterin Dr. Claudia Hilker ist erfolgreich auf LinkedIn als "Content Creator" mit etwa 20.000 Followern (Juli 2022). Sie hat eine hohe digitale Sichtbarkeit und einen hohen "Social Seller Status" (Social Selling Index Nr. 1). Seit zehn Jahren gewinnt sie über Social Selling qualifizierte Kunden für ihr Unternehmen Hilker Consulting und für ihre Mandanten. Auf Basis ihrer langjährigen Erfahrungen hat sie die ODINAST-Methode als LinkedIn-Strategie mit operativem Management (Eisberg-Modell) und Vorgehensmodell zur Umsetzung in 10 Schritten entwickelt. Die Leser profitieren durch anschauliche Beispiele, umfassendes Praxis-Wissen und über 100 Tipps.Wie B2B-Unternehmen von Hilker Consulting profitierenDie Mandanten von Dr. Claudia Hilker profitieren durch erfolgreiche Strategien, Konzepte und Schulungen. Sie vermeiden viele Fehler, nutzen effiziente Vorgehensweisen und erreichen schneller ihre Umsatzziele. C-Level-Manager gewinnen mit Personal Branding, Experten-Positionierung und Hero-Content eine Vorreiter-Rolle zur Leadership-Positionierung auf LinkedIn. Die Leiter von Marketing-Kommunikation erzielen mit Content-Marketing digitale Sichtbarkeit für ihre Marken und eine Brand Community mit hohem Engagement. Die Vertriebsleiter gewinnen mit Vertriebskampagnen (wie Ads, Webinare) qualifizierte Leads, die sie mit Social Selling in Kunden und Empfehler verwandeln. HR-Leiter gewinnen mit Employer Branding und Social Recruiting talentierte Mitarbeiter. So erzielen B2B-Unternehmen mehr Reputation, digitale Sichtbarkeit und Umsatzsteigerung.Über die Autorin: Claudia HilkerDie Mission von Dr. Claudia Hilker ist, möglichst vielen B2B-Unternehmen zu helfen, damit sie mehr Erfolg auf LinkedIn zum Wachstum erzielen. Dazu berät sie mit Hilker Consulting viele Unternehmen mit Strategie-Workshops, Vorträgen und Seminaren:Mit Personal- und Employer-Branding, Premium-Positionierung, Content Marketing digitale Sichtbarkeit, Recruiting, Social Selling und Tools zur Effizienz-Steigerung.Sie hat elf Fachbücher über Online-Marketing geschrieben und eine große Social-Media-Community aufgebaut. Dr. Hilker ist Expertin für Digital Marketing, Social Media und Content-Marketing, LinkedIn Marketing und Social Selling. Sie entwickelt innovative Beratungskonzepte mit einzigartigen Lösungen für B2B-Unternehmen.Sie berät mit ihrem Unternehmen "Hilker Consulting" als Hubspot-Partner viele B2B-Unternehmen zum Wachstum mit Strategie-Beratung, Agentur-Leistungen und Weiterbildung. Ihre "Digital-Marketing-Akademie" bietet Onlinekurse für Online-Marketing, Social-Media-, Content-Marketing, LinkedIn-Marketing und Social Selling.