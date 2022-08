DJ PTA-News: ifa systems AG: ifa systems erzielt trotz gestiegener Herausforderungen ein sehr zufriedenstellendes Ergebnis im ersten Halbjahr

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frechen (pta011/23.08.2022/09:36) - -2,9 % Anstieg beim Umsatz von TEUR 2.985 auf TEUR 3.073

-EBIT gesteigert um 58 % von TEUR 348 auf TEUR 551

-EBITDA Marge gesteigert auf 25,8 % (Vorjahreswert 21,1 %)

Die ifa systems AG, börsennotierte Spezialistin für Health-IT-Anwendungen in der Augenheilkunde, verzeichnete trotz Pandemie, Krieg, Inflation und Fachkräftemangels im ersten Halbjahr 2022 einen stabilen Geschäftsverlauf mit einem Umsatz von 3,1 Mio. EUR und lag damit 2,9 % über dem Vorjahr (2,99 Mio. EUR). Die EBITDA-Marge lag mit 25,8 Prozent (943 TEUR) über dem Wert des Vorjahres (21,1 %, 731 TEUR), bei einem deutlich positiven Ergebnis (EBIT) in Höhe von 551 TEUR (Vorjahr 348 TEUR).

"Trotz der Herausforderungen haben wir das erste Halbjahr genutzt und uns auf die Anforderungen der Kunden konzentriert. Neben dem Roll-out der sog. eHealth-Lösungen haben wir unsere Kunden auch und gerade bei der Migration von Praxen in große Netzwerke und Zentren unterstützt. Die Marktkonsolidierung in der Augenheilkunde ist sehr dynamisch.

Wir waren in der Lage, die geschäftlichen Folgen resultierend aus mehr als zwei Jahren Corona, Krieg in der Ukraine, hoher Inflation sowie dem Mangel an Fachkräften gering zu halten und erreichen mit ca. 3 % Wachstum und 58 % EBIT-Verbesserung ein überzeugendes Ergebnis. Wir bewerten gerade auf der Kostenseite - bei Personal und Energie - die weiteren Entwicklungen kontinuierlich.

Innerhalb der NEXUS-Gruppe haben wir uns gut als das Kompetenzzentrum der Augenheilkunde etabliert. Gemeinsam bieten wir unsern Kunden unter dem Slogan "Zwei starke Partner für Ihre eHealth-Lösungen" Lösungen an, die viele Vorteile für unsere Kundengruppen haben. Hier insbesondere zu nennen sind Lösungen zu QM, Mitarbeiter- und Dienstplanung und eine AEMP-Lösung zur IT-gestützten Sterilgutversorgung", so Jörg Polis.

Termine

Hauptversammlung 02. Juni 2023

Aussagen in dieser Corporate News, die sich auf die zukünftige Entwicklung beziehen, basieren auf unserer sorgfältigen Einschätzung zukünftiger Ereignisse. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können von den geplanten Ergebnissen erheblich abweichen, da sie von einer Vielzahl von Markt- und Wirtschaftsfaktoren abhängen, die sich teilweise dem Einfluss des Unternehmens entziehen.

Das Unternehmen:Die ifa systems AG (ISIN DE0007830788) ist ein führendes, weltweit tätiges Software-Unternehmen, das sich auf die Augenheilkunde (Ophthalmologie) spezialisiert hat. Die Software wird von Augenärzten in Praxen und Kliniken weltweit genutzt. Im Zentrum der Produkte steht eine auf die Ophthalmologie zugeschnittene elektronische Patientenakte (EPA), in der alle Daten der Untersuchungen und Behandlungen dokumentiert werden. Sie liefert Schnittstellen und APIs, um auch alle Daten der gesamten Hard- und Software innerhalb der Praxis oder Klink einzubinden. Zusätzlich ermöglicht sie die Integration von Softwarelösungen externer Partner wie z. B. Online-Terminvereinbarung, Warenwirtschaftssystemen und Diagnostiksystemen. So wurde die Software zur Integrationsplattform für die Praxen und Kliniken in der Augenheilkunde. Daneben entwickelt und hostet ifa Register für die Versorgungsforschung innerhalb der Augenheilkunde und verfügt über verschiedene spezialisierte Datenbanken, die der Forschung dienen. Sie sind häufig auch Bestandteil der Qualitätssicherung oder von Zulassungsprozessen. Der Markt für ifa's Lösungen wächst stark, da die Digitalisierung im Gesundheitswesen (eHealth) hilft, Patienten optimal und effizient zu versorgen und gleichzeitig die Kosten zu reduzieren. Die Aktien der ifa systems AG sind im Basic Board/ Open Market an der Börse Frankfurt notiert. 52,6 % der Aktien hält die NEXUS AG (ISIN DE0005220909).

Kennzahlentabelle zum 30.06.2022 ifa systems AG nach HGB

01.01.2022-30.06.202201.01.2021-30.06.2021 Umsatz und ErgebnisTEURTEUR Umsatz 3.073 2.985 Aktivierte Eigenleistung 175 155 Gesamtleistung 3.661 3.465 EBITDA 943 731 EBITDA Marge (%) bezogen auf Gesamtleistung 25,8 21,1 EBIT 551 348 EBIT Marge (%) bezogen auf Gesamtleistung 15,1 10,0 Jahresüberschuss 633 389 Ergebnis pro Aktie (unverwässert/verwässert) in EUR 0,23 0,14 Aktienanzahl in Tausend 2.750 2.750 Vermögen und Eigenkapital Bilanzsumme 1) 10.609 10.895 Eigenkapital 1) 7.173 6.540 Eigenkapitalquote (%) 67,6 60,0 Mitarbeiter (Stichtag) 56 60 Gesamtleistung pro Mitarbeiter in TEUR 65 58

¹? Stichtag 31.12.2021

Aufgrund von Rundungen können sich im vorliegenden Bericht bei Summenbildungen und bei der Berechnung von Prozentangaben geringfügige Abweichungen ergeben.

Aussender: ifa systems AG Adresse: Augustinusstraße 11 b, 50226 Frechen Land: Deutschland Ansprechpartner: Michelina Maspfuhl Tel.: +49 2234 933670 E-Mail: michelina.maspfuhl@ifasystems.de Website: www.ifasystems.de

