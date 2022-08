Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Der in Dubai ansässige Mischkonzern DAMAC Group hat angekündigt, dass er Investitionsmöglichkeiten in Deutschland mit einem geschätzten Investitionsvolumen von bis zu 1 Milliarde Euro prüft.Hussain Sajwani, Vorsitzender der DAMAC-Gruppe, die für die Entwicklung von Luxusimmobilien im Nahen Osten und weltweit bekannt ist, ist besonders an Datenzentren und technologiebezogenen Möglichkeiten interessiert. Das Unternehmen befindet sich derzeit auf einer Erkundungsreise in Deutschland, um den Markt zu erkunden und möglicherweise für beide Seiten vorteilhafte Partner zu finden."Es ist eine sehr interessante Zeit in Deutschland, besonders für zukunftsorientierte Industrien, und das Land hat viele Möglichkeiten in Bereichen wie Rechenzentren. Ich sehe viele Möglichkeiten und Potenziale, vor allem in Ostdeutschland, die ich gerne erkunden und mehr lernen möchte", sagte Sajwani.Im Jahr 2021 betrat DAMAC die Welt der Rechenzentren mit der Gründung von Edgnex, einem globalen Anbieter von digitaler Infrastruktur, der die nächsten digitalen Knotenpunkte identifiziert und in sie investiert. Im darauffolgenden Jahr kündigte das Unternehmen an, Zahlungen in Kryptowährungen zu ermöglichen und D-Labs zu gründen, ein Unternehmen, das digitale Städte im Metaversum aufbauen würde.Neben dem Immobiliengeschäft verfügt die DAMAC Group über ein vielfältiges und reichhaltiges Portfolio, das Kapitalmärkte, Datenzentren, Gastgewerbe, Mode und Einzelhandel umfasst. In den letzten Jahren erwarb Sajwani nicht nur den berühmten Schweizer Juwelier de Grisogono, sondern auch das ikonische italienische Modehaus Roberto Cavalli mit dem Ziel, die Marken für eine jüngere Kundschaft zu erneuern und gleichzeitig ihr geschätztes Erbe zu bewahren.Die DAMAC Group hat bei ihren Immobilienentwicklungen auch mit einer Vielzahl starker Marken zusammengearbeitet, darunter Paramount, Radisson, Rotana, The Trump Organization, Fendi Casa, Versace Home und Mandarin Oriental, was die globalen Beziehungen und den Einfluss des Unternehmens unterstreicht.Sajwani gilt als einer der mächtigsten Araber, neben vielen anderen Auszeichnungen. Er ist auch ein enger Geschäftspartner des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump in den Vereinigten Arabischen Emiraten und hat den Trump International Golf Course entwickelt.DAMAC ist bestrebt, seine Präsenz in Europa zu erweitern und ist in Dänemark ein Joint Venture eingegangen, um in den skandinavischen Ländern Einfamilienhäuser zu bauen.Zu den internationalen Projekten von DAMAC gehört das 50-stöckige DAMAC Towers Nine Elms, ein Vorzeigeprojekt im Zentrum Londons mit Versace-Interieur. Darüber hinaus entwickelt DAMAC auch in Toronto in einer Partnerschaft mit dem kanadischen Bauunternehmen Marlin Spring und hat vor kurzem ein erstklassiges, zum Meer hin gelegenes Grundstück in der gehobenen Nachbarschaft von Surfside in Miami Florida erworben, um dort einen ikonischen Turm der Marke Cavalli zu errichten."DAMAC ist im Nahen Osten schon seit geraumer Zeit ein respektierter und bekannter Name, aber in den letzten Jahren haben wir mit Projekten in Europa, Kanada und den Vereinigten Staaten auch weltweit Wellen geschlagen. Mehr und mehr stellen wir unsere verschiedenen Stärken auf dem globalen Markt unter Beweis", fügte Sajwani hinzu."Wir sind bestrebt, unser Portfolio zu diversifizieren, vor allem, wenn es um zukunftsweisende Projekte geht, damit wir der Zeit immer einen Schritt voraus sind", schloss er.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1882496/DAMAC_Group.jpgNiall McLoughlinSenior Vice President, Marketing and Corporate CommunicationsNial.mcloughlin@damacgroup.comTel: +971 (0)4 373 2190Original-Content von: DAMAC Properties, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117728/5303047