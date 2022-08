DJ PTA-News: NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA: Internationale Großkanzlei setzt auf DaSense

München (pta017/23.08.2022/10:15) - Die NorCom Information Technology GmbH & Co. KGaA hat ihre Zusammenarbeit mit einer internationalen Großkanzlei gestartet.

Der Kunde setzt einen starken Fokus auf Digitalisierung juristischer Prozesse sowie den Einsatz von Legal Tech Software und will sich in diesem Bereich marktführend positionieren. Auf der Suche nach einer passenden KI-Software für die Umsetzung dieses Ziels, konnte DaSense nach intensiver Recherche und Praxistests in diversen Use Cases auf ganzer Linie überzeugen.

DaSense setzt sich gegen Konkurrenzprodukte durch

Es gibt bereits einige Anbieter, die sich auf die Automatisierung und Digitalisierung von juristischen Prozessen spezialisiert haben. DaSense konnte jedoch insbesondere durch drei Vorteile gegenüber anderen Produkten im Markt überzeugen:

Zum einen liefert die Künstliche Intelligenz (KI) in DaSense nachvollziehbare Ergebnisse, die der Nutzer checken, optimieren und bearbeiten kann. Es entsteht eine aktive Zusammenarbeit zwischen Menschen und Künstlicher Intelligenz. Zum anderen überzeugte der Plattformgedanke von DaSense. DaSense ist eine zentrale Plattform für alle Nutzer im Unternehmen und sorgt so für mehr Erkenntnisse, Zeit- und Kostenersparnis sowie Qualitätssteigerung bei der Arbeit.

Weiterer Punkt ist die individuelle Erweiterbarkeit von DaSense durch die KI-Apps, die auf spezifische Anwendungsfälle angepasst werden können und damit das einzigartige Wissen der Kanzlei abbilden.

Die Erstellung der KI-Apps, die fachliche, juristische Prozess abbilden, übernimmt die Kanzlei größtenteils selbst.

Vermarktungspartnerschaft für DaSense

Eine Nutzung der entstehenden KI-Apps ist nicht kanzeleiintern beschränkt, vielmehr können diese fachlichen KI-Apps auch als eigenständige Produkte vermarktet werden.

"Dieser Erfolg ist für uns ein Durchbruch im Legal Tech Markt," kommentiert Dr. Tobias Abthoff, Geschäftsführer der NorCom. "Dass eine der weltweit renommiertesten Kanzleien sich für eine strategische Partnerschaft mit uns entschieden hat, zeigt uns die Leistungsfähigkeit und Adaptionsfähigkeit unserer Plattform für unterschiedlichste Branchen."

