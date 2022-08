DGAP-Ad-hoc: Limes Schlosskliniken AG / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Limes Schlosskliniken AG: vorläufiges Halbjahresergebnis 2022



23.08.2022 / 10:48 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



DGAP-Adhoc: Limes Schlosskliniken AG: Positiver Geschäftsverlauf I. Halbjahr 2022 Gesamterträge 13,4 Mio. EUR +61,3 %



Bruttoperiodenergebnis (EBITDA) +4.131 TEUR +81,3 %



Betriebsergebnis (EBIT) +2.977 TEUR +77,7 %



Periodenergebnis der Aktionäre +1.911 TEUR +23,1 %



Ergebnis pro Aktie +6,52 EUR +23,1 %



Liquide Mittel 12,6 Mio. EUR



Kapazitäten bei der PRC Zürich verdoppelt



Start der Klinik in Lindlar verschiebt sich vom 01.09. auf den 01.11.2022



Starkes III. Quartal erwartet, operatives Ergebnis im Juli u. August jeweils

über 1 Mio. EUR (EBITDA) Köln, den 23.08.2022: In den ersten sechs Monaten des laufenden Geschäftsjahres ist die LIMES Schlosskliniken Gruppe einen großen Schritt vorangekommen. Alle drei Kliniken wurden mit dem angebotenen Leistungsspektrum gut von den Patienten angenommen. Aufgrund der positiven Patientenresonanz konnten wir unsere Belegungsquote in allen drei Kliniken deutlich erhöhen. Dies führte zu einem höheren Umsatz- und Ergebnisausweis gegenüber dem Vorjahr. Alle drei Kliniken konnten in etwa den gleichen Beitrag zum Gesamtergebnis beisteuern. Durch eine gute Belegung in den Monaten Juli und August erwarten wir das bislang stärkste III. Quartal. Für die weitere Expansion haben wir eine Fremdkapitaltranche in Höhe von

6 Mio. EUR zu attraktiven Konditionen aufnehmen können. Die liquiden Mittel betrugen zum 30.06.2022 insgesamt 12,6 Mio. EUR. Das neue LIMES Team für den Standort Lindlar befindet sich seit dem 01.08.2022 in der Einarbeitungsphase. Aufgrund von diversen Zulieferproblemen hat der Generalunternehmer die Übergabe der Klinik auf den 01.11.2022 verschoben. Wir freuen uns, dass die Marke LIMES als Leistungsanbieter für ein hochwertiges psychiatrisches Angebot im Spektrum von Stressfolgeerkrankung, Depression, Trauma und Persönlichkeitsstörung steht und zunehmend am Markt positive Resonanz findet. Der detaillierte Halbjahresbericht der LIMES Schlosskliniken wird am 15.09.2022 veröffentlicht. Die Limes Schlosskliniken betreiben hochwertige Privatkliniken für Stressfolgeerkrankung, Mentale und Seelische Störung, wie z. B. Despressionen, Affektive Störungen und akute Burnout Zustände. Das Angebot richtet sich an Privatpatienten, Beihilfeberechtigte und Selbstzahler. Die Limes Schlosskliniken stehen für den besonderen Ansatz einer beziehungsorientierten Medizin in der Behandlung von Menschen mit seelischen Erkrankungen. Dabei wird den Patienten, neben medizinischer Spitzenqualität, eine einzigartige, geschützte und heilsame Umgebung geboten, in der sie ganzheitlich genesen können. Weitere Informationen sind unter www.limes-schlosskliniken.de abrufbar.

Ihr Ansprechpartner bei Rückfragen:

Limes Schlosskliniken AG, Petra Kaes, Investor Relations

Kaiser-Wilhelm-Ring 26, 50672 Köln

Tel.: 02203 / 29014-202, p.kaes@limes.care, www.limes-schlosskliniken.de



Sprache: deutsch

Unternehmen: Limes Schlosskliniken AG

Kaiser-Wilhelm-Ring 26

50672 Köln

Deutschland

Telefon: 49 2203 29014-202

Fax: 49 2203 29014-201

Email: p.kaes@limes.care

Internet: www.limes-schlosskliniken.de

ISIN: DE000A0JDBC7

WKN: AOJDBC

Börsen: Düsseldorf Freiverkehr, Primärmarkt, XETRA





