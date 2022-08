Schon vor einer ganzen Weile wurde bekannt, dass bei der Deutschen Bank WhatsApp und ähnliche Dienste für geschäftliche Kontakte genutzt wurden, was in dieser Form allerdings überhaupt nicht erlaubt war. Nun haben die Behörden erstmals mögliche Strafen beziffert.Medienberichten zufolge sollen sich die Derivateaufsicht und die Börsenaufsicht CFTC darauf geeinigt haben, dass die beschuldigten Banken bis zu 200 Millionen USD zahlen sollen. Ob auf die Deutsche Bank (DE0005140008) eine derart hohe Summe zukommt, bleibt noch abzuwarten. In jedem Fall ist ...

Den vollständigen Artikel lesen ...