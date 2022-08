Am Montag ging ein "Pudgy Penguin" NFT für 400 ETH über die digitale Ladentheke, was etwa 625.000 USD entspricht. Die Pinguin-Kollektion ist seit Juni 2021 auf dem Markt, der breiten Masse allerdings deutlich weniger bekannt, als beispielsweise die NFTs rund um den Bored Apes Yacht Club. Der jüngste Kauf ist bemerkenswert - zumal, da sich die Branche in einer Krise befindet. Denn während die Anleger ...

