Eine Reihe von Aktien, die von Kleinanlegern bevorzugt werden, stürzten am Montag in einem volatilen Handel ab - an dem Tag, an dem die neuen AMC-Vorzugsaktien namens APE in den Handel kamen.

Die Nachricht, dass das britische Unternehmen Cineworld vor einem möglichen Konkurs gewarnt hat, ließ die Aktien von AMC zu Wochenbeginn um fast 40 Prozent einbrechen. Zusätzlich wirkte sich am Montag eine neue Vorzugsaktiendividende (Kürzel APE) von AMC auf den Handel aus.

Die neue Aktienklasse ähnelt in gewisser Weise einem Aktiensplit. Sie soll die gleichen Stimmrechte wie AMC-Stammaktien haben und könnte in Zukunft zur Kapitalbeschaffung verwendet werden, teilte die amerikanische Kinokette mit.

"Denken Sie daran, dass die APE morgen früh zum ersten Mal an der NYSE gehandelt wird. Der Wert Ihrer AMC-Investition wird sich aus der Kombination Ihrer AMC-Aktien und Ihrer neuen APE-Einheiten ergeben. Eine AMC-Aktie plus eine neue APE-Einheit zusammengerechnet - im Vergleich zu nur einer AMC-Aktie zuvor", schrieb AMC-CEO Adam Aron am Sonntag auf Twitter.

Der Handel mit beiden Aktiengattungen wurde gestern in einer volatilen Sitzung mehrfach unterbrochen. AMC- und APE-Aktien wurden zusammen zu 17,14 US-Dollar gehandelt, was nach Berechnungen von Reuters unter dem Schlusskurs von 18,02 US-Dollar am Freitag lag.

"Die AMC-Ausschüttung von 'APE' liegt irgendwo zwischen einem Aktiensplit und einer Aktiendividende", zitiert Reuters Rick Meckler von Cherry Lane Investments. "Dies scheint darauf abzuzielen, die Ausgabe von mehr Aktien durch AMC zu ermöglichen, ohne das Versprechen des Unternehmens zu brechen, keine weiteren Stammaktien auszugeben, die den Wert des Unternehmens verwässern könnten."

Thomas Hayes, Vorsitzender von Green Hill Capital, sagte, dass AMC mit dem Wertpapier "vorgibt, den bestehenden Aktionären etwas von Wert zu geben, in Wirklichkeit aber nur den Weg für eine künftige Verwässerung ebnet."

Die COVID-19-Lockdowns haben das Geschäft von Kinobetreibern stark beeinträchtigt. Dennoch gelang es AMC von der im Jahr 2021 stattfindenden Meme-Rallye zu profitieren und 1,8 Milliarden US-Dollar einzunehmen. AMC-Aktien sind seit Ende 2019 um mehr als 150 Prozent gestiegen. In scharfem Kontrast dazu haben Cineworld-Titel im gleichen Zeitraum rund 99 Prozent ihres Wertes verloren.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US00165C1045,US00165C2035