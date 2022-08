Nach dem massiven Kursrutsch am Montag ist der DAX auch am Dienstag mit Verlusten in den Handel gestartet. Inzwischen notiert der deutsche Leitindex aber im Plus. Noch droht somit kein ernsthafter Test der 13.000-Punkte-Marke. Doch das Marktumfeld bleibt vor dem wichtigen Notenbanker-Treffen in Jackson Hole angespannt.Ab Donnerstag kommen die wichtigsten geldpolitischen Vertreter zum jährlichen Symposium zusammen. Der Blick wird sich dabei vor allem auf die US-Notenbank Fed richten. Deuten die Aussagen ...

