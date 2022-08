Mit der neuen Produktion und seinem Omnichannel-Geschäftsmodell wird Fielmann seine digitalen Vertriebskanäle sowie 922 Niederlassungen (Stand Q1 22) und 27 Millionen Kunden in 16 europäischen Ländern bedienen. Damit ist Fielmann in vielen europäischen Ländern ein führender Player. Das Unternehmen bedient einen robusten Endkundenmarkt und dank der alternden Bevölkerung ist Fielmann europaweit in einem erfreulich wachsenden Markt tätig. Das Finanzvermögen und die liquiden Mittel beliefen sich Ende 2021 auf EUR 235 Mio., so dass die angekündigte Investition leicht zu stemmen ist. Alles in allem bestätigen die Analysten von AlsterResearch ihre Einschätzung zu Fielmann, dessen Aktien deutlich unter den Tiefstständen von Corona notieren. Die Analysten werten den positiven Newsflow als Kaufgelegenheit und bestätigen ihr Kursziel von EUR 60,00. KAUFEN. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/research/Fielmann%





