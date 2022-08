Novavax-Anlegern (WKN: A2PKMZ) sitzt der Komplettabsturz der Aktie nach dem miserablen Finanz-Update vor 14 Tagen noch in den Knochen. Am Montag hat der Wirkstoffentwickler nun gemeldet, dass in den USA die Impfungen mit seinem Corona-Vakzin auch bei Jugendlichen beginnen können. In den vergangenen fünf Handelstagen ging es für den Titel dennoch wieder um mehr als -17% abwärts auf 35,47 US$. Wie stehen die Aussichten auf eine Erholungsrallye? Novavax ...

Den vollständigen Artikel lesen ...