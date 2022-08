Bonn (www.anleihencheck.de) - Während die Gesamtinflation von 8,1% im Vormonat auf 7,6% im Juli zurückging und damit den Erwartungen entsprach, stieg der Durchschnitt der drei von der Bank of Canada (BoC) bevorzugten Kerninflationsmaße auf 5,3% im Jahresvergleich an, so die Analysten von Postbank Research. ...

