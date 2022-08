Linz (www.anleihencheck.de) - Nicht nur Europa stöhnt 2022 unter Trockenheit, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Auch China habe der Feuerdrache der Hitzewelle im Griff. In den Provinzen Sichuan und Chongqing habe die Stromerzeugung mittels Wasserkraft wegen Trockenheit schon mehrmals eingestellt werden müssen. Das verzögere die wirtschaftliche Erholung nach mehrerer Corona-Lockdowns im Zuge der Null-Covid-Politik Chinas zusätzlich. Den Bausektor bremse seit einiger Zeit eine Immobilienkrise, die bis zur Verweigerung von Ratenzahlungen von Wohnungskäufern geführt habe. ...

