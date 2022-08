Rekordmässige Windverhältnisse, viel Sonne und dazu wieder ansteigende Strompreise am Spotmarkt, von einem sowieso schon historisch hohem Niveau. Gab auch Energiekontor Rückenwind - entsprechend die Zahlen, die nahtlos in die bereits sehr positiven Quartalsmeldungen der anderen, wie PNE oder Encavis passten.Und heute geht's weiter bei Energiekontor AG (ISIN: DE0005313506): Das im Bau befindliche Windparkprojekt "Heringen-Philippsthal" im Bundesland Hessen mit einer Gesamterzeugungsleistung von rund 11,4 MWwurde an die Hamburger MPC Capital AG veräußert. Die Inbetriebnahme ist für die erste Hälfte ...

