Die Kurse der Wachstumsaktien haben sich in den vergangenen Wochen erholt. Doch die Rezessionsängste am Markt nehmen wieder zu. Marktbeobachter schielen bereits auf sicherere Werte.

Noch sei die Wachstumsrallye laut JP Morgan nicht zu Ende. "Wir sind weiterhin der Meinung, dass der Aufschwung bei den Wachstumswerten nur taktischer Natur ist, aber er wird wahrscheinlich noch weitergehen, vielleicht sogar bis zum Jahresende", so die Strategen von JPMorgan in einer Mitteilung.

Nachdem die Wachstumswerte im Juni weitgehend ihre Tiefstände erreichten, starteten sie eine Erholungsrallye von über zehn Prozent. Insbesondere der Technologiesektor meldete sich nach einem massiven Ausverkauf in der ersten Jahreshälfte eindrucksvoll zurück: Der technologielastige Nasdaq Composite kletterte von seinem Tiefstand im Juni knapp 20 Prozent nach oben. Einige Aktien können gar eine Steigerung von über 50 Prozent für denselben Zeitraum vorweisen.

Die Analysten begründen den Anstieg mit dem Höchststand der Anleiherenditen im Juni. Wachstumsunternehmen rückten in der Regel wegen ihrer in Zukunft erwarteten Cashflows in den Fokus der Anleger. Niedrige Renditen für US-Staatsanleihen mit längerer Laufzeit kämen diesen Unternehmen zugute. Allerdings könnte die Entwicklung der Anleiherenditen nun von der anhaltend schwachen Konjunktur ausgebremst werden, so JPMorgan.

Sollten Staatsanleihen mit kürzerer Laufzeit nun trotz geringerem Risiko höhere Renditen aufweisen, wird das als Anzeichen für eine drohende Rezession gewertet. "Die US 10Y-2Y-Renditekurve ist derzeit völlig invertiert, nachdem sie sich stetig abgeflacht hat. Wir sind der Meinung, dass man erst dann wieder in Value investieren sollte, wenn die Renditekurve wieder steiler wird", zitiert CNBC die Strategen der US-Investmentbank. Darüber hinaus investierten Anleger eher in wertorientierte Sektoren, wenn die Wirtschaftsdaten stark sind. Diese erwarte die Bank erst wieder im vierten Quartal.

"Wir sind der Meinung, dass die Erholung der Wachstumstitel noch etwas anhält, da die Anleiherenditen in nächster Zeit wahrscheinlich nicht steigen werden. Irgendwann gegen Jahresende wollen wir die Voraussetzungen für einen Wechsel hin zum Value-Sektor erneut prüfen", heißt es weiter.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: XC0009694271