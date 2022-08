Die Ölpreise sind am Dienstag gestiegen. Bis zum Mittag haben sie leichte Gewinne aus dem frühen Handel deutlich ausgebaut und setzten eine Aufwärtsbewegung fort, die bereits am Vortag begonnen hatte. Im Mittagshandel kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent 97,91 US-Dollar. Das waren 1,43 Dollar mehr als am Vortag.Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um 1,60 Dollar auf 91,97 Dollar.Im Mittelpunkt stehen Aussagen des saudi-arabischen Energieministers ...

