Der Konsum bricht ein und die Konzerne beginnen nach den Schuldigen zu suchen. Bei Adidas kommt es zu dem ersten Bauernopfer.Rorsted muss bei Adidas (DE000A1EWWW0) den Hut nehmen. Eine überraschende Eskalation beim ansonsten so erfolgreichen Sportartikelhersteller. In diesem Jahr geht jedoch alles schief, was schief gehen kann. Zuletzt im Juli musste Kaspar Rorsted die Jahresprognose für Adidas erneut senken. Was steckt jedoch hinter der plötzlichen Trennung?Der Vertrag von Rorsted war bis 2026 verlängert worden. So zufrieden war der Aufsichtsrat mit der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...