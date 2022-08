Der Anbieter im Bereich Datenintegration und -management wurde auf der Grundlage der Umsetzungsfähigkeit und der Vollständigkeit der Vision bewertet

Denodo, ein führendes Unternehmen im Bereich Datenmanagement, gab heute bekannt, dass Gartner das Unternehmen erneut als "Leader" (führender Anbieter) in seinem 2022 Magic Quadrant für Datenintegrationstools positioniert hat. In dem Bericht hieß es: "Der Markt für Datenintegrationstools erfährt eine neue Dynamik, die durch die Anforderungen an die Multi-Cloud- und hybride Datenintegration und die Datenstrukturdesignmuster angetrieben wird. Führende Anbieter im Bereich Daten und Analyse sollten diese Studie nutzen, um geeignete Anbieter für ihre bestehenden und zukünftigen Anwendungsfälle im Bereich Datenintegration zu bewerten."

Der vollständige, kostenlose Magic Quadrant-Bericht wurde am 17. August 2022 veröffentlicht und von Ehtisham Zaidi et al. verfasst. Er ist hier erhältlich.

Während Kunden von Denodo die Denodo Platform für verbreitete Anwendungsfälle wie Data Engineering, Cloud-Datenintegration und API-Dienste einsetzen, sind Datenstrukturen und Datennetzarchitekturen bei Denodo-Kunden sehr beliebt. In dem Bericht heißt es: "Bis 2024 werden sich die manuellen Arbeitsschritte bei der Datenintegration durch den Einsatz von Datenstrukturdesignmustern, die eine erweiterte Datenintegration unterstützen, um bis zu 50 reduzieren."

Denodo Platform, eine Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung, stützt sich auf die Datenvirtualisierung, die dem Bericht zufolge zu den Kernfunktionen von Tools für die Datenintegration gehört. Die Datenvirtualisierung ermöglicht die Verbindung zu den Daten unabhängig von ihrem Standort, ihrem Format und ihrer Latenzzeit, integriert die in unterschiedlichen Repositories erfassten Daten virtuell und stellt sie schnell den Anwendungen zur Verfügung, damit sie von den Geschäftsanwendern genutzt werden können. In dem Bericht stellt Gartner fest: "Der Markt hat erkannt, dass jene Tools zur Datenintegration, die keine Balance zwischen "collect"- und "connect"-basierten Datenmanagement-Architekturen schaffen, immer zu Datensilos und/oder schlecht integrierten Infrastrukturen führen werden." Neben der Datenvirtualisierung unterstützt die Denodo Platform weitere Kernfunktionen wie die Topologie der Datenbewegung, die Integration von Datenströmen, API-Dienste, komplexe Datentransformation, erweiterte Datenintegration, Datenaufbereitung und Integrationsportabilität.

"Ich freue mich sehr, dass Denodo zum dritten Mal in Folge als "Leader" im Gartner Magic Quadrant Report ausgezeichnet wurde", sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. "Die Denodo Platform bietet einen modernen logischen Ansatz für Datenintegration, -management und -bereitstellung und verfügt über Schlüsselfunktionen wie eine Datenabstraktionsebene, KI-gestützte intelligente Abfragebeschleunigung für komplexe analytische Workloads, einen integrierten KI/ML-gestützten Datenkatalog und automatisiertes Cloud-Infrastrukturmanagement. Denodo wurde in der Gartner Peer Insights-Studie 2022 "Voice of the Customer": Tools für die Datenintegration" als "Customers' Choice" gewürdigt. Wir sind begeistert, dass große und mittlere Unternehmen die Denodo Platform nutzen, um ihre unternehmensweite Datenumgebung mit dezentralen Architekturen und Ansätzen wie Datenstrukturen und Datennetzen zu verwalten."

Haftungsausschlüsse von Gartner

Die Gartner Peer Insights-Besprechungen stehen für die subjektiven Auffassungen einzelner Endverbraucher und basieren auf deren eigenen Erfahrungen. Sie repräsentieren nicht die Ansichten von Gartner oder seinen Tochtergesellschaften. Customers' Choice von Gartner Peer Insights stellt die subjektiven Meinungen einzelner Endbenutzer in Form von Rezensionen, Bewertungen und Daten dar, die anhand einer dokumentierten Methodik erfasst werden. Sie geben weder die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen wieder noch stellen sie eine Befürwortung dar.

Gartner und Magic Quadrant sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten

Gartner spricht keine Empfehlungen für die Händler, Produkte oder Dienstleistungen aus, die in den publizierten Forschungsarbeiten des Unternehmens dargestellt werden, und rät Technologienutzern daher nicht, nur jene Anbieter zu wählen, die die besten Bewertungen erhalten haben. Die Forschungsarbeiten von Gartner stellen die Meinung der Forschungsabteilung von Gartner dar und dürfen nicht als Tatsachenbericht verstanden werden. Gartner distanziert sich von jeglicher ausdrücklich oder implizit verstandenen Gewährleistung hinsichtlich dieser Recherchen, einschließlich jeglicher Gewährleistung in Bezug auf Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Denodo

Denodo ist ein führender Anbieter im Bereich Datenmanagement. Die mehrfach ausgezeichnete Denodo Platform ist die führende Plattform für Datenintegration, -management und -bereitstellung mit einem logischen Ansatz, der Self-Service-BI, Data Science, Hybrid-/Multi-Cloud-Datenintegration und Datenservices für Unternehmen ermöglicht. Mit einem ROI von über 400 und einem Wertzuwachs in Millionenhöhe haben Denodo-Kunden aus Großunternehmen und mittelständischen Betrieben in mehr als 30 Branchen in weniger als 6 Monaten ihre Investition amortisiert. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.denodo.com oder telefonisch unter +1 877 556 2531 (USA) +44 (0) 20 7869 8053 (Großbritannien) +65 6950 7489 (Singapur).

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

