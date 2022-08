DEFAMA Aktie - KAUFEN. Für den Platow Brief Ende Juni keine Frage, an der DEFAMA sei, wenn man sich Immobilienaktien zur Diversifizierung ansehe, kein Vorbeikommen. Bereits die Ergebnisse der Gegenüberstellung "Von Alstria,… bis zu Vonovia -"Zinswende" und Klumpenrisiken? Zinssätze. Laufzeiten." zeigten, dass die Aktie der DEFAMA AG (ISIN: DE000A13SUL5) "anzuschauen ist". Die Experten vom Platow Brief nahmen im Juni die erwartete Prognoseerhöhung im Zusammenhang mit den anstehenden Halbjahreszahlen als Anlass für eine klare, fundiert begründete Handlungsempfehlung:"Wer zur Diversifikation auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...