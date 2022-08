DGAP-News: stock3 AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

stock3 AG: Aus der BörseGo AG wird die stock3 AG - Erfolgreiche Umfirmierung im Zuge der Einmarkenstrategie Neuer Name im Handelsregister eingetragen

Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln auf EUR 1.120.000,00 schafft Grundlage für Aufstieg in den m:access

Ankündigung der neuen Finanzmarktanalyse- und Tradingplattform stock3 München, 23.08.2022 - Aus der BörseGo AG (ISIN: DE000A0S9QZ8) wurde zum 23.08.2022 die stock3 AG. Die von der ordentlichen Hauptversammlung am 15.07.2022 beschlossene Umfirmierung wurde heute im Handelsregister München eingetragen. Damit macht die Anbieterin der Finanzmarktanalyse- und Trading-Portale GodmodeTrader und Guidants, einen wichtigen Schritt im Zuge ihrer angekündigten Einmarkenstrategie. Bereits kurz vor der Umfirmierung hatte das Unternehmen den Launch seiner neuen Plattform stock3.com für den Herbst 2022 bekanntgegeben - mit einer Informationsseite samt ersten Einblicken: https://inside.stock3.com. Bevorstehender Aufstieg in den m:access Zeitgleich mit der Umfirmierung wurde die ebenfalls in der Hauptversammlung vom 15.07.2022 beschlossene Erhöhung des Grundkapitals aus Gesellschaftsmitteln von EUR 112.000,00 um EUR 1.008.000,00 auf EUR 1.120.000,00 eingetragen. Die Kapitalerhöhung erfolgte durch Umwandlung eines Teilbetrags in Höhe von EUR 1.008.000,00 des gemäß Beschluss der Hauptversammlung am 15. Juli 2022 den anderen Gewinnrücklagen zugewiesenen Bilanzgewinns in Grundkapital gegen Ausgabe von 1.008.000 neuen auf den Namen lautenden Stückaktien ("Berichtigungsaktien"), die an die Aktionäre im Verhältnis 1:9 ausgegeben werden. Die Berichtigungsaktien sind ab Beginn des Geschäftsjahres 2022 gewinnbezugsberechtigt. Hiermit erfüllt die stock3 AG nun alle Voraussetzungen, um den bereits zum IPO im März angekündigten Aufstieg in den m:access, das Qualitätssegment der Börse München, durchzuführen. Die Einbeziehung erfolgt zeitnah im Anschluss an die technische Abwicklung der Kapitalerhöhung. Über die stock3 AG Der Münchner "FinTech"-Vorreiter wurde im Jahr 2000 als BörseGo gegründet und bietet Privat- und Geschäftskunden IT-Lösungen und redaktionelle Inhalte. Bekannt ist das Unternehmen für GodmodeTrader und Guidants. Das Portal GodmodeTrader ( www.godmode-trader.de/) zählt zu den reichweitenstarken Web-Angeboten für Trading, Technische Analyse und Anlagestrategien im deutschsprachigen Raum. Guidants (www.guidants.com) ist eine etablierte Finanzmarktanalyse- und Multi-Brokerage-Plattform. Mehr unter www.stock3.com IR- & Presse-Kontakt stock3 AG Luisa Schillinger luisa.schillinger@stock3.com





