Lübeck, Deutschland (pta029/23.08.2022/14:00) - 23. August 2022. Die SLM Solutions Group AG ("SLM Solutions", "SLM" oder das "Unternehmen") hat den Verkauf von zwei weiteren SLM®500 an Rolls-Royce im Jahr 2022 angekündigt.

Rolls-Royce hatte bereits zuvor SLM®500s gekauft, um seine Erfahrung und sein Wissen über Einzellaserlösungen auf Multi-Laser-Plattformen zu übertragen. Diese zusätzlichen Maschinen sind nunmehr Teil der Vorproduktionsphase für den Pearl®10X

Rolls-Royce wird die Systeme für die Herstellung von Triebwerkskomponenten einsetzen. Die SLM®500 wird für den 3D-Druck komplexer Brennkammerkacheln eingesetzt, die zu einer erheblichen Gewichts- und Emissionsreduzierung führen, was letztlich zur erstklassigen Umweltleistung des Pearl®10X beiträgt. Insgesamt konnte der Wirkungsgrad des Pearl®10X im Vergleich zu seinem Vorgänger um 5% gesteigert werden.

Das Pearl®10X ist das leistungsstärkste Mitglied der marktführenden Pearl-Triebwerksfamilie und wurde speziell für die Dassault Falcon 10X, ein hochmodernes Flugzeug, entwickelt.

Mit mehr als 3.600 Geschäftsreiseflugzeugen, die von Rolls-Royce-Triebwerken angetrieben werden, ist Rolls-Royce nach wie vor der weltweit führende Triebwerksanbieter auf dem Markt für Geschäftsreiseflugzeuge.

Richard Mellor, Rolls-Royce Chief Manufacturing Engineer für Additive Layer Manufacturing, sagt: "Die additive Schichtfertigung ermöglicht die Herstellung komplexer, hochleistungsfähiger Baugruppen, die mit herkömmlichen Verfahren nicht hergestellt werden können. Diese Brennkammerplatten enthalten beispielsweise Kühlöffnungen, die die Luft um 180 Grad umlenken und so die Effizienz maximieren und gleichzeitig die Emissionen reduzieren. Dieser Folgeauftrag spiegelt die enge und erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen den Teams von Rolls-Royce und SLM wider."

Es wird erwartet, dass die Industrialisierung der additiven Fertigung in der zivilen Luftfahrt in den kommenden Jahren an Fahrt gewinnen wird. Der AMPOWER Report 2022 prognostiziert eine Verdreifachung des Maschinenumsatzes auf über 250 Millionen Euro bis 2026.

"Ein so renommiertes Unternehmen wie Rolls-Royce als wiederkehrenden Kunden zu haben, ist wirklich erfreulich", kommentiert Sam O'Leary, CEO von SLM Solutions. "Wir sind bestrebt, Beziehungen wie diese mit unserem Expertenteam zu knüpfen, um den Erfolg unserer Kunden durch eine enge Zusammenarbeit zu gewährleisten."

Als erstes Vierfach-Laser-System auf dem Markt kann SLM®500 die Laser unabhängig voneinander oder parallel integrieren, um die Fertigungsraten um 90 % gegenüber Konfigurationen mit zwei Lasern zu erhöhen. Maschinenbediener und Pulver sind durch eine geschlossene Pulverhandhabungsstrategie mit automatischem Pulversieb und -zufuhr voneinander getrennt. Der für die Serienproduktion konzipierte austauschbare Bauzylinder ermöglicht kürzeste Fire-to-Fire-Zeiten und reduziert die Stillstandszeiten der Maschine auf ein Minimum.

Über Rolls-Royce Holdings plc Rolls-Royce leistet Pionierarbeit, um die Gesellschaft zu verbinden, anzutreiben und zu schützen. Rolls-Royce hat sich verpflichtet, bis zum Jahr 2030 keine Treibhausgasemissionen mehr zu verursachen (ausgenommen Produkttests) und ist 2020 der UN-Kampagne Race to Zero beigetreten. Damit bekräftigt das Unternehmen seine Ambition, eine grundlegende Rolle dabei zu spielen, dass die Sektoren, in denen es tätig ist, bis 2050 keine Kohlenstoffemissionen mehr verursachen.

Rolls-Royce hat Kunden in mehr als 150 Ländern, darunter mehr als 400 Fluggesellschaften und Leasingkunden, 160 Streitkräfte, mehr als 4.000 Kunden aus der Schifffahrt, darunter 70 Marinen und Flotten, und mehr als 5.000 Kunden aus dem Energie- und Nuklearbereich.

Der zugrunde liegende Jahresumsatz belief sich 2021 auf 10,95 Milliarden Pfund, der zugrunde liegende Betriebsgewinn auf 414 Millionen Pfund, und das Unternehmen investierte 1,18 Milliarden Pfund in Forschung und Entwicklung. Darüber hinaus unterstützt das Unternehmen ein globales Netzwerk von 28 University Technology Centres, die Rolls-Royce-Ingenieure an der Spitze der wissenschaftlichen Forschung positionieren.

Rolls-Royce Holdings plc ist ein börsennotiertes Unternehmen (LSE:RR., ADR: RYCEY, LEI: 213800EC7997ZBLZJH69).

Über SLM Solutions SLM Solutions ist ein globaler Anbieter von integrierten Lösungen für die additive Metallfertigung. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung führend in der Branche und treibt die Zukunft der metallbasierten additiven Fertigung in allen wichtigen Industrien voran, wobei der langfristige Erfolg seiner Kunden im Mittelpunkt steht. SLM Solutions verfügt über die weltweit schnellsten Maschinen zur additiven Fertigung von Metallen, die mit bis zu 12 Lasern ausgestattet sind und Fertigungsraten von bis zu 1000ccm/h ermöglichen. Mit einem Portfolio von Systemen, die den Anforderungen jedes Kunden gerecht werden und einem Expertenteam, das in jeder Phase des Prozesses eng zusammenarbeitet, ist SLM Solutions führend bei der Investitionsrentabilität mit maximaler Effizienz, Produktivität und Rentabilität. SLM Solutions ist davon überzeugt, dass die additive Fertigung die Zukunft der Fertigung ist und hat den Wunsch und die Fähigkeit, seine Kunden dorthin zu bringen - und zwar jetzt.

SLM Solutions ist ein börsennotiertes Unternehmen mit Hauptsitz in Deutschland und Tochtergesellschaften in Kanada, China, Frankreich, Indien, Italien, Japan, Singapur, Südkorea und den Vereinigten Staaten.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.slm-solutions.com

