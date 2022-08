Ein war Netflix der große Schreck des Kabel-TVs. Doch inzwischen schlägt das Imperium zurück -Disney, Comcast, Paramount und Warner Bros. Discovery setzen voll aufs Streaming. An seinem 25. Geburtstag am 29. August steht der Streaming-Marktführer unter Druck wie selten zuvor. Darum setzt Netflix auf neue Strategien und bricht mit seinen Traditionen.So will Netflix im kommenden Jahr damit beginnen, strikter gegen Kunden vorzugehen, die ihre Login-Daten mit anderen teilen. Das Unternehmen geht davon ...

Den vollständigen Artikel lesen ...