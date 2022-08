Das Wetteifern geht los: Amazon, CVS und UnitedHealth sollen an Signify Health interessiert sein. Die Plattform bietet Technologien für häusliche Gesundheitsdienste an. Signify-Aktien legten um über ein Drittel zu.

Das 6,6-Milliarden-Dollar-Unternehmen befindet sich an der Schnittstelle zwischen der Erfassung von Patientendaten und der Verlagerung der Pflege in Privathaushalte. Das macht es zu einer heißen Wette, sowohl für Interessenten aus dem Technologie- als auch aus dem Gesundheitswesen.

Signify könnte nach nur 18 Monaten auf dem Parkett verkauft werden. Amazon.com, UnitedHealth, Option Care Health und CVS Health gehören zu den Unternehmen, die laut Wall Street Journal bereit sind, rund acht Milliarden US-Dollar für die Plattform zu zahlen.

UnitedHealth habe mit über 30 US-Dollar pro Aktie das höchste Gebot abgegeben, während das Angebot von Amazon dicht dahinter liege, so Bloomberg. Das sei ein Beweis für die einzigartige Position von Signify am Markt. Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben der größte Anbieter häuslicher Krankenpflege und hat nur wenige wirklich nationale oder unabhängige Wettbewerber.

Signify-Aktien schlossen im gestrigen US-Handel mit einem Plus von 32 Prozent ab. Die endgültigen Angebote der Bieter werden um den Labor Day (5. September) herum erwartet.

Laut Reuters sollte sich jeder Signify-Bieter auf regulatorische Schwierigkeiten einstellen. Vor allem Fusionen, die möglicherweise den Verbrauchern schaden könnten und an der Schnittstelle von Gesundheitswesen und Daten angesiedelt sind, werden von den US-Behörden genauestens unter die Lupe genommen. Übernahmen durch Amazon werden in der Regel besonders streng geprüft.

Gewinnt Amazon den Bieterwettstreit, würde der Onlineversandhändler weiter in den Gesundheitsbereich drängen. Erst vergangenen Monat kündigte das Unternehmen an, 1LifeHealthcare, die Muttergesellschaft des Klinikunternehmens One Medical, für 3,9 Milliarden US-Dollar zu kaufen. Amazon-Titel schlossen am Montag mit einem Minus von 3,6 Prozent.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US0231351067,US1266501006,US91324P1021,US82671G1004