In der abgelaufenen Handelswoche rückten die Zinssorgen wieder verstärkt in das Bewußtsein der Investoren, was durch entsprechende Aussagen von Mitgliedern der US-Notenbank bestärkt wurde. Im Ergebnis legte der US-Dollar gegen den Euro deutlich auf, und auch der Schweizer Franken neigte gegen die Gemeinschaftswährung weiter zur Stärke. Bitcoin tendierte dagegen abwärts, und auch die Aktien gab weiter nach. Die langen öffentlichen Renditen in den USA und Deutschland legten dagegen deutlich zu. In diesem Umfeld erlitten die Edelmetalle deutliche ...

