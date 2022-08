Weitere Videos findet Ihr unter: https://www.deraktionaer.tv Der DAX hat am Montag einen schwachen Wochenstart hingelegt. Nach der Jagt auf die 14.000-Punkte-Marke in der vergangenen Woche machte sich diese Pessimismus an der Börse breit. Obwohl der deutsche Leitindex am Dienstagvormittag zwischenzeitlich ...