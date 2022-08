München (ots) -Die neue ARD-Quizmasterin Esther Sedlaczek präsentiert diesen Freitag um 18:50 Uhr zum ersten Mal "Quizduell-Olymp". Bei ihrer Premiere geht sie direkt mit einer Champions-League reifen Besetzung an den Start - den vielleicht schwersten Gegnern aller Zeiten für den Olymp? Der "Quizduell-Olymp" tritt gegen zwei Jäger aus "Gefragt - Gejagt" an: Klaus Otto Nagorsnik und Sebastian Jacoby versuchen, gegen den Olymp zu bestehen.Esther Sedlaczek wird künftig mit dem "Quizduell-Olymp" immer freitags um 18:50 Uhr im Ersten das Wochenende einläuten. Sie ist bereits seit 2021 für die ARD im Einsatz, präsentiert die "Sportschau" und gehört auch bei der kommenden Fußball-WM zum Moderationsteam der ARD.Beim "Quizduell-Olymp" sind in den neuen Folgen wieder Marie-Louise Finck (Quiz-Königin und Staatsanwältin aus Kiel), Thorsten Zirkel (Quiz-Ass und Bankbetriebswirt aus Hannover) sowie Eckhard Freise (Professor Quiz aus Münster, Historiker und erster WWM-Gewinner) mit dabei."Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany im Auftrag der ARD Media und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.Foto über www.ardfoto.dePressekontakt:Burchard Röver, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel.: 089/558944-867, E-Mail: burchard.roever@ard.deplanpunkt: PR, Anna Nisch, Marc Meissner,Tel.: 0221/9125570, E-Mail: post@planpunkt.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5303622