DJ PTA-Adhoc: Dr. Hönle AG: Norbert Haimerl wird Vorstandsvorsitzender der Dr. Hönle AG

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Gilching (pta033/23.08.2022/16:30) - Der Aufsichtsrat der Dr. Hönle AG hat beschlossen, die im Zuge der Umstrukturierung des Vorstands neu geschaffene Position eines Vorstandsvorsitzenden mit dem Vorstandsmitglied Herrn Norbert Haimerl zu besetzen. Herr Haimerl wird die Funktion des Vorstandsvorsitzenden ab dem 1. September 2022 übernehmen.

Mit Herrn Haimerl wurde, nach eingehender Abwägung aller Anforderungen, die ideale Besetzung für die Position eines Vorstandsvorsitzenden gefunden, da er den in der Hönle Gruppe festgestellten Veränderungsbedarf erkannt hat und sofort Maßnahmen einleiten kann. Herr Haimerl wird als Vorstandsvorsitzender schwerpunktmäßig die Bereiche Marketing und Vertrieb verantworten und diese Aufgabe zunächst in Doppelfunktion neben seiner bisherigen Zuständigkeit als Vorstand für die Bereiche Finanzen und Personal übernehmen, bis ein weiteres Vorstandsmitglied für die Bereiche Finanzen und Personal bestellt ist. Die Gesellschaft wird bis auf Weiteres durch Herrn Haimerl und Herrn Pumpe (Vorstand Entwicklung und Fertigung) geführt.

Über Hönle

Die Dr. Hönle AG ist ein börsennotiertes Technologieunternehmen mit Sitz in Gilching. Die Hönle Gruppe entwickelt mit ihren nahezu 700 Mitarbeitern innovative Lösungen für unterschiedlichste industrielle Fertigungsprozesse. Ein Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit ist die Entwicklung und der Vertrieb industrieller Klebstoffe und Vergussmassen. Ferner werden Geräte für die Farb- und Lacktrocknung, die Kleb- und Kunststoffhärtung sowie für die Luft-, Wasser- und Oberflächenentkeimung und die Sonnenlichtsimulation hergestellt. Darüber hinaus produziert die Unternehmensgruppe UV-Strahler unter anderem für Entkeimungs- und Trocknungsprozesse und stellt Rohre und Halbfabrikate aus Quarzglas her, welche in unterschiedlichen Industriezweigen zum Einsatz kommen. Die Hönle Gruppe beliefert weltweit Technologie- und Weltmarktführer und ist in über 20 Ländern mit eigenen Gesellschaften und Partnerunternehmen vertreten.

(Ende)

Aussender: Dr. Hönle AG Adresse: Nicolaus-Otto-Str. 2, 82205 Gilching Land: Deutschland Ansprechpartner: Peter Weinert Tel.: +49 8105 2083 173 E-Mail: peter.weinert@hoenle.de Website: www.hoenle.de

ISIN(s): DE0005157101 (Aktie) Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt; Freiverkehr in Stuttgart, Freiverkehr in München, Freiverkehr in Hamburg, Freiverkehr in Düsseldorf, Freiverkehr in Hannover; Freiverkehr in Berlin, Tradegate

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1661265000087 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

August 23, 2022 10:30 ET (14:30 GMT)