DJ Moody's erhöht Continental-Ausblick auf stabil - Rating bestätigt

FRANKFURT (Dow Jones)--Moody's wird zuversichtlicher für die Bonitätseinstufung des Autozulieferers Continental. Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf stabil von negativ erhöht. Das Langfrist-Rating wurde mit Baa2 bestätigt.

Es sei zu erwarten, dass sich die operative Performance von Continental in den kommenden Quartalen spürbar erholen werde, nachdem in der ersten Jahreshälfte die steigende Inflation, Lieferengpässe und coronabedigte Lockdowns die Autoproduktion beeinträchtigt hätten, so Moody's. Weitere Preiserhöhungen zum Ausgleich der Kostensteigerungen und Restrukturierungsmaßnahmen sollten sich positiv auf die Profitabilität auswirken, auch in einem schwären makroökonomischen Umfeld.

August 23, 2022 11:32 ET (15:32 GMT)

