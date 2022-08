An der Börse sind manche Dinge nicht weg, sie werden nur ignoriert. So wie in den letzten Wochen, als der DAX mehrere Wochen lang ansteigen konnte und damit die Stimmung am Parkett verbesserte. Erneut zeigt sich, wie sehr am Finanzmarkt die Grundstimmung die Kurse beeinflussen kann. Doch nach der Hoffnungsrallye rücken nun die fundamentalen Daten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...