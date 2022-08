Die Aktienmärkte sind in einem Dilemma: entweder die US-Notenbank Fed hebt die Zinsen weiter an - oder sie stoppt die Zins-Anhebungen, aber das wird nicht ohne Grund passieren, solange die Inflation weiter so hoch ist. Der Preis für eine Stopp bei den Zinsen ist eine Rezession - und Rezessionen sind nicht gut für die Aktienmärkte ...

