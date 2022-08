Nachhaltige Investmentfonds hatten im letzten Jahr allein in Deutschland ein Volumen von 246 Milliarden Euro. 2005 waren es lediglich 1,7 Milliarden Euro. Der Vergleich zeigt deutlich: Das Thema Nachhaltigkeit gewinnt an der Börse - wie auch in unserem täglichen Leben - deutlich an Relevanz. Investieren mit gutem Gewissen und gleichzeitig Rendite machen, das geht! Denn Fortschritt und Nachhaltigkeit müssen nicht im Widerspruch zueinander stehen, ganz im Gegenteil, sie ergänzen sich oft optimal.Welche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...