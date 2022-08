Der Start in die neue Woche hätte für Anleger kaum schlechter verlaufen können. Reihenweise ging es mit den Kursen in die Tiefe. Der S&P 500 erlebte seinen höchsten Jahresverlust seit Jahren und auch andere Indizes gingen regelrecht in die Knie. Neuerliche Inflationssorgen waren dabei nur einer von vielen Faktoren, welche die Börsianer nachhaltig verunsicherten.An den deutschen Märkten spielten vor allem Gassorgen mal wieder eine große Rolle, nachdem Gazprom (RU0007661625) eine erneute wartungsbedingte Unterbrechung bei Gaslieferungen durch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...