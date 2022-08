Projektbesuch bei ADX Energy: axinocapital Projektbesuch auf den Öl- und Gasfeldern der ADX Energy in Österreich

Anzeige / Werbung



Mehr Informationen zu ADX Energy auf axinocapital.de und auf YouTube Seit Längerem vertritt axinocapital die ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) im deutschsprachigen Raum. In dieser Zeit haben wir viele Bilder, Videos und Berichte von den Projekten veröffentlicht. Auch mit CEO Paul Fink und Executive Chairman Ian Tchacos haben wir bereits einige Video-Calls geführt, um über die Projekte ausführlich zu berichten. Im Juli 2022 hatten wir nun die Gelegenheit, die Öl- und Gasfelder in Österreich mit dem gesamten ADX Team vor Ort zu besichtigen. Die Geschäftsstrategie von ADX Energy Aus den persönlichen Gesprächen mit Paul Fink & Ian Tchacos ging hervor, dass ADX Energy ein absolut zukunftsträchtiges Geschäftsmodell verfolgt und der Zeitpunkt, eine Energieversorgung in Europa zu etablieren, nicht besser sein könnte.



Bereits heute werden schon mehrere österreichische Gemeinden mit Gaslieferungen versorgt. Dieser Gashahn kann von Putin nicht abgedreht werden! Und das ist genau das zentrale Thema, weshalb auch große Industriebetriebe umdenken und sich dadurch für ADX Energy eine einmalige Chance bietet, denn der Energieproduzent verfügt über ein beachtliches Explorationsportfolio. Gemeinde Zistersdorf als jahrzehntelanger Produktionsstandort ADX will als europäischer Energieerzeuger nicht nur emissionsarme Energie liefern, sondern auch durch seine Projekt-Pipeline mit grünen Energielösungen, zu einer kohlenstoffarmen Umwelt beitragen. Den ganzen Bericht finden Sie auf axinocapital.de Enthaltene Werte: AU000000ADX9,XC0009677409,XD0002745517

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )