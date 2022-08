Freiburg. (ots) -



Noch steht die Mehrheit der Deutschen an der Seite der Ukraine, befürwortet Militärhilfe und ist bereit zur Flüchtlingsaufnahme. Aber die Akzeptanz der Sanktionen gegen Russland, die mit Härten einhergehen, bröckelt - bis in die Koalitionsreihen hinein. Das ist beängstigend. Das verheißt für einen Winter der Krise nichts Gutes. Umso mehr, wenn die Regierung sich weiter zofft, anstatt politisch zu führen. In der Ukraine geht der Krieg derweil ins zweite Halbjahr. Tod und Zerstörung - das bleibt das wahre Drama. http://www.mehr.bz/khs236j



Pressekontakt:



Badische Zeitung

Schlussredaktion Badische Zeitung

Telefon: 0761/496-0

kontakt.redaktion@badische-zeitung.de

http://www.badische-zeitung.de



Original-Content von: Badische Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59333/5303785

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de